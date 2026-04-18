VG-journalister vant IR-prisen for avsløring av «Grenseløse leger»

Eiliv Frich Flydal og Therese Ridar fra VG har mottatt årets IR-pris for sitt prosjekt «Grenseløse leger», som sammen med internasjonale kolleger avslørte hvordan leger fratatt autorisasjon i ett land, kan fortsette å praktisere i andre. Prosjektet har avdekket mangler i internasjonale varslingssystemer og behovet for et felles legeregister for å beskytte pasienter.

VG-journalistene Eiliv Frich Flydal og Therese Ridar er hedret med årets IR-pris for sitt banebrytende prosjekt, «Grenseløse leger». Utmerkelsen, som deles ut av organisasjonen Internasjonal Reporter på den årlige SKUP-konferansen, anerkjenner dyptgående journalistisk arbeid som kaster lys over samfunnsviktige temaer.

I et globalt samarbeid med journalister fra hele 51 redaksjoner fordelt på 49 land, avdekket Flydal og Ridar et alarmerende system der leger som har mistet sin autorisasjon til å praktisere i ett land, ufortrødent kan fortsette å behandle pasienter i andre nasjoner. Dette avsløringen trekker frem hvordan helsepersonell som har forårsaket skade på pasienter og derav blitt fratatt sin autorisasjon, likevel klarer å skaffe seg nye godkjenninger i andre land, for deretter å fortsette sitt virke med intetanende pasienter. Flydal understreker alvoret i situasjonen, og forklarer at prosjektet har brakt frem grusomme historier om profesjonelle som burde vært stoppet, men som gjennom internasjonale smutthull fortsetter å utgjøre en risiko. VG hadde tidligere i høst publisert funn som indikerte at minst 23 leger fikk fortsette sin praksis i Norge, til tross for at de i andre land var blitt fratatt autorisasjonen. Et spesielt sjokkerende eksempel omhandlet en lege som hadde knivstukket naboer, men likevel kunne fortsette å praktisere innenfor Norges grenser. For å identifisere disse risikolegene, var journalistene nødt til å bygge et eget, omfattende register som inneholdt over 2,5 millioner navn og autorisasjoner. Dette omfanget ble nødvendig grunnet den totale mangelen på et enhetlig legeregister som dekker hele Europa, samt den ofte utilstrekkelige funksjonaliteten til eksisterende varslingssystemer mellom landene. Ridar uttrykker at det har vært en sterk og uforglemmelig opplevelse å lytte til pasientenes fortellinger, og erkjenner den enorme påvirkningen disse hendelsene har hatt på deres liv i ettertid. Den prestisjetunge IR-prisen ble i år delt ut blant hele 41 sterke bidrag. Andre fremragende arbeider som mottok hederlig omtale inkluderer VG-journalist Espen Rasmussens dyptgripende reportasje «Blodbadet» fra Ukraina, samt NRKs tankevekkende podkast «Telenors mareritt». Disse prosjektene vitner om et norsk journalistmiljø som kontinuerlig streber etter å avdekke viktige sannheter, selv i møte med komplekse og utfordrende internasjonale problemstillinger. Arbeidet til Flydal og Ridar har ikke bare belyst en alvorlig svakhet i det globale helsevesenet, men også skapt et grunnlag for fremtidige reformer og styrket pasientsikkerheten. Mangelen på et sentralisert register og effektive varslingsmekanismer åpner opp for misbruk, og «Grenseløse leger» har effektivt vist hvor sårbar en slik situasjon kan være. Journalistenes utholdenhet og deres evne til å navigere i et komplekst internasjonalt landskap har vært avgjørende for prosjektets suksess. Dette arbeidet understreker betydningen av undersøkende journalistikk i en stadig mer globalisert verden, der grenser ikke skal være en barriere for rettferdighet og ansvarlighet. De avdekkede tilfellene av leger som bytter land for å unnslippe konsekvensene av sine handlinger, er en påminnelse om at det internasjonale samarbeidet på tvers av landegrenser må styrkes. Å identifisere og stoppe disse enkeltpersonene er essensielt for å beskytte sårbare pasientgrupper verden over. Prosjektet har demonstrert at selv med begrensede ressurser og et fragmentert system, kan dedikerte journalister avdekke dyptliggende problemer. VGs initiativ viser hvordan et felles register, opprettet av journalister selv, kan være en midlertidig løsning når offisielle systemer svikter. Erfaringene fra «Grenseløse leger» bør tjene som et viktig signal til helsemyndigheter og internasjonale organisasjoner om behovet for økt åpenhet og bedre overvåking av helsepersonell på tvers av landegrenser. En slik pris er ikke bare en anerkjennelse av fortidige prestasjoner, men også en inspirasjon for fremtidig journalistisk innsats. Det er den typen journalistikk som virkelig gjør en forskjell i samfunnet, og som fortjener den høyeste ros





Offiser i Forsvaret siktet etter utbetaling av Ukraina-støtteEn daglig leder og en offiser i Forsvaret er siktet av Økokrim etter å ha mottatt støtte fra Nansen-programmet, for utstyr som skulle til Ukraina, melder VG.

Offiser i Forsvaret siktet etter utbetaling av Ukraina-støtteEn daglig leder og en offiser i Forsvaret er siktet av Økokrim etter å ha mottatt støtte fra Nansen-programmet, for utstyr som skulle til Ukraina, melder VG.

Offiser i Forsvaret siktet etter utbetaling av Ukraina-støtteEn daglig leder og en offiser i Forsvaret er siktet av Økokrim etter å ha mottatt støtte fra Nansen-programmet, for utstyr som skulle til Ukraina, melder VG.

