VG-Lista Topp 40 2026: Kjendiser og influencers på Rådhusplassen

En oversikt over artister og kjendiser som opptrer på VG-Lista Topp 40 2026 på Rådhusplassen i Oslo. Været er ruskete, men det er god stemning. Det deles ut gratis regnponchoer til dem som har møtt opp. Konserten starter klokken 20.15 og varer cirka 22.30. Se full oversikt over kveldens artister lenger ned i saken.

Lytt til saken Saken oppdateres gjennom kvelden! Publikum har allerede begynt å samle seg på Rådhusplassen . Været i Oslo er litt ruskete, men VGs reporter melder om god og rolig stemning før det hele braker løs.

Det deles ut gratis regnponchoer til dem som har møtt opp. På den rosa løperen strømmer artister og andre kjendiser til før konserten starter klokken 20.15. Etter planen er konserten ferdig cirka 22.30. Se full oversikt over kveldens artister lenger ned i saken.

Kjendisene på den røde løperenViggo Venn (36) og kjæresten, tidligere Love Island-deltager, Elisabeth Henriksen Reither (31) kom for første gang sammen på den rosa løperen. Influencerne Leah Behn, Frida Seemann og Julie Fiala kom sammen til den rosa løperen i kveld – med et kamerateam på slep. På spørsmål om hva det dreide seg om, ville jentene ikke si så mye. – Jeg så ikke det, jeg tror ikke det, sier jentene med et lurt smil.

– Det får bare være en myte altså, rett og slett, sier Fiala. Nylig ble det kjent at influencer Ida Broen (31) er kjæreste med Undergrunn-artisten Gabriel Plaza Doria (23). Hun kom alene på løperen i kveld, men kan avsløre hvordan de møttes. – Vi møttes en sen sommerkveld, og det var som tatt ut av en film.

Vi har kjent litt til hverandre, men veldig hyggelig at vi møttes. Jeg er veldig forelska, sier hun. De har per nå hver sin leilighet, men hun sier at de møtes ofte. – Det blir ikke noe låt med oss begge, men det kan hende at jeg korer på noe i fremtiden.

Gutta i Streetboys skal opptre på den hittil største scenen de har stått på. – Vi tar mange jomfrudommer i dag. Det er første gang på rød løper, første gang på så stor scene, det blir bra det her. En av gutta i Ballinciaga er tilbake på VG-Lista etter tre år.

– De andre gutta er på en dobbeltdate, så jeg måtte ta den her for laget, sier han til VG. Han forteller at dating ikke er helt hans greie. – Jeg driver ikke med sånt. Det er ikke noe for meg.

Samtidig sier han at han er singel. – Hva skal til for å sjarmere deg? – Oi, hmm. Et fint smil og god toleranse.

Svenske Ida Lova (21) var den første til å ankomme den rosa løperen. Hun opptrådde på VG-Lista i fjor også. – Jeg skal være mer gal i år enn i fjor, sier hun til VG. Influencer Frida Leonore Næss (22) er hjemme i Norge igjen fra Hawaii der hun har studert i noen år.

– Jeg tenker å kose meg og høre på bra musikk og bare nyte sommeren selv om været ikke er helt på topp, sier hun. Influencer Stina Bakken (33) kom sammen med en venninne i kveld. – Jeg skal gifte meg i sommer, så da er det bare å følge med, for det blir veldig gøy. Bryllupsnervene er foreløpig ikke-eksisterende.

– Jeg fikk beskjed av en venninne: Jeg har aldri sett en så chill brud før, hvorfor er du ikke gæren i hodet nå, ler hun. Hun og kjæresten Per Fredrik Åsly forlovet seg i 2018. – Budsjettet er sprengt og filleristet og alt som er.

Disse artistene skal opptre i kveld: Les også: Alt du trenger å vite om VG-Lista Topp 40 2026 VG-Lista Topp 40 sendes direkte på VGTV for deg som ikke har mulighet til å være til stede på Rådhusplassen. Du kan også følge konserten live på VG.no og TikTok, @vgnett





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