Vi sover ikke i Steinkjer kommune

Steinkjers politikere svarer på kritikken om manglende satsing på skolen og forklarer den krevende økonomiske situasjonen kommunen står i etter år med underskudd og uheldige investeringer.

Det har nylig blitt rettet kritikk mot politikerne i Steinkjer kommune gjennom lederplass i Trønder-Avisa, hvor det hevdes at vi sover i timen når det kommer til bevilgninger til skolesektoren. Jeg ønsker med dette å berolige både avisen og innbyggerne: Vi sover absolutt ikke. Da det nåværende kommunestyret tok over styringen, arvet vi en svært krevende økonomisk situasjon med et samlet underskudd på 87 millioner kroner fra 2023.

Denne situasjonen var et direkte resultat av rammevilkår og politiske prioriteringer gjort av våre forgjengere. Vår kommune står i en særskilt utfordrende posisjon med skatteinntekter som kun utgjør knapt 70 prosent av landsgjennomsnittet. Selv etter statlig skatteutjevning, som løfter oss til 90 prosent, har vi betydelig mindre per innbygger å forvalte enn de fleste andre kommuner i Norge. Samtidig ser vi en demografisk utvikling som presser budsjettene fra to sider. Antall eldre øker, noe som krever økte ressurser til omsorg, mens elevtallet i grunnskolen er synkende. Innen 2030 vil vi ha cirka 300 færre elever enn i dag, noe som betyr et tilsvarende fall i statlige tilskudd på rundt 50 millioner kroner. Dette skaper et uunngåelig press på å redusere antall årsverk i skolen. Den økonomiske virkeligheten forsterkes av historiske investeringsbeslutninger. Store prosjekter som O2-bygget og DMS-enheten ved beredskapsbygget har utviklet seg fra å være satsninger til å bli økonomiske belastninger med millionunderskudd årlig. Videre har bortfallet av samarbeidsavtaler med nabokommuner og helseforetak ført til at 14 millioner kroner i årlig grunnfinansiering har forsvunnet. Selv om det nye kommunestyret ikke har igangsatt nye investeringer, preges vi av en gjeld som ligger 12 prosent over landsgjennomsnittet, kombinert med renteøkninger som alene har belastet budsjettet med 100 millioner kroner ekstra årlig. Vi har i samarbeid med KS tatt de nødvendige grep for å oppnå regnskapsmessig balanse, noe som dessverre har medført en smertefull nedbemanning på over 100 årsverk på tvers av alle kommunale sektorer. Det er viktig å understreke at denne sparepolitikken ikke bare rammer skolen, men også omsorgssektoren, hvor vi har måttet legge ned heldøgns omsorgsplasser og sykehjem til tross for økende behov. Å drifte en så langstrakt kommune med bosetning over store geografiske områder er krevende, men vår forpliktelse til å sikre levedyktige lokalsamfunn mot sentraliseringskrefter står fjellstøtt. Til tross for de økonomiske utfordringene, finnes det mange lyspunkter. Det lokale næringslivet viser stor investeringslyst, og vi ser en gryende optimisme når det gjelder fødselstallene. Steinkjer er en av landets viktigste matkommuner, og vår samlede produksjon innen grønn og blå sektor er noe vi skal være stolte av. Vi besitter fantastiske idrettsanlegg, en unik dugnadsånd og organisasjoner som stadig skaper gode arenaer for innbyggerne. De politiske valgene vi tar handler om å balansere smertelige kutt med nødvendig langsiktig omstilling. Vi jobber målrettet med eiendomssalg og sanering der det gir økonomisk gevinst, og vi støtter våre ansatte i skolen som gjør en formidabel innsats innenfor rammene av lærernormen. Det er krevende tider, og mange netter går med til å finne løsninger som sikrer en bærekraftig framtid for kommunen vår. Vi er ikke sovende, men tvert imot fullt motiverte for å styre Steinkjer trygt gjennom denne økonomiske bølgedalen. Vi inviterer herved til en saklig debatt om hvordan vi best kan prioritere i årene som kommer, for fellesskapets beste





