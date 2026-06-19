Den spanske ungerspilleren Victor Munoz har hatt en turbulenti overgang fra Real Madrid til Osasuna og deretter Liverpool, men er nå innom en ny skadeproblematikk som truer hans deltakelse i VM.

Den 22 år gamle Victor Munoz forlot Real Madrid forrige sommer uten reelle oversikter for spilletid, til tross for å ha deltatt i fire kamper for seniorlaget.

Hos Osasuna, som betalte omkring 5 millioner euro for å sikre seg Munoz, har utviklingen tatt av. En spiller Newcastle virkelig ønsket seg, men denne uken kom det meldinger om at Liverpool ikke bare viser interesse for den unge spanske talangen, men faktisk også kunne kupper signeringen til Premier League-rivalen. Torsdag ble det endelig bekreftet: Victor Munoz hadde blitt en del av Liverpool. Feiringen av overgangen til en av verdens mest prestisjefylte klubber ble imidlertid svekket av en uheldig hendelse.

Den tidligere Osasuna-spilleren, som var en del av Spans VM-tropp, har fulgt et individuelt treningsopprogram frem til mesterskapet i Qatar. Dette skyldes en mindre skade han pådro seg under en tur til USA. Denne uken var Munoz tilbake i fulltrening med resten av det spanske landslaget, ble møtt med applaus da han ble introdusert som ny Liverpool-spiller, og var klar for å vise seg frem under VM. Likevel bekrefter det spanske fotballforbundet at spanjolen nå er skadet på nytt.

Kantspilleren har pådratt seg en muskelskade som utsetter hans sjanser for å delta i verdensmesterskapet. Den nye Liverpool-spilleren vil med sikkerhet ikke være med i neste gruppekamp mot Saudi-Arabia, og det spanske fotballforbundet kan ikke gi et konkret tidsestimat for hvor lenge han kommer til å mangle.

Således har en signering som kunne vært en historisk high for både spiller og klubb, ført til betydelig usikkerhet på samme tid som den skader som.uansett hva skjer,vilMunoz være et stort talent som klarer seg gjennom motgang





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