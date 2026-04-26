Victor Setsaas Skage: Jeg vil bare være normal

Victor Setsaas Skage mistet venstre arm og høyre bein etter en alvorlig ulykke på E6. Han har gjennomgått en lang og krevende rehabilitering på Sunnaas sykehus og lever nå et liv som mange kan se som utfordrende, men han selv ser det som normalt. Han vil bli behandlet som alle andre og er en del av ungdomsrådet ved sykehuset, der han hjelper andre i samme situasjon.

Victor Setsaas Skage er en 20-årig mann som lever et liv som mange kan se som utfordrende, men han selv ser det som normalt. Han mistet venstre arm og høyre bein etter en alvorlig ulykke på E6 for litt over tre år siden.

Selv om han ikke husker ulykken, har han gjennomgått en lang og krevende rehabilitering på Sunnaas sykehus. Han har lært seg å mestre hverdagen med én hånd og et bein, og han nekter spesialbehandling. Han vil bli behandlet som alle andre. Victor bor for seg selv på Jessheim, kjører bil med en rattkule og en skinne, lager sin egen mat og jobber som energimontørlærling.

Han har en iboende tålmodighet og aksept for situasjonen slik den er. Han savner å kjøre motorsykkel, men han bruker ikke energi på å være sur eller lei seg for det. Han er en del av ungdomsrådet ved Sunnaas sykehus, der han bruker sine egne erfaringer til å hjelpe andre i samme situasjon. Han finner det fint å sitte der med andre jevnaldrende som har vært gjennom noe av det samme.

Han vil være stemmen til de yngre pasientene og snakke for dem. Når han går ute i shorts og t-skjorte, hender det at folk stirrer, spesielt barn. Han tar det med knusende ro og ler når små barn spør hva som har skjedd. Kompisene hans behandler ham akkurat som før, og det er slik han vil ha det.

Sykepleier Elin Håkonsen har jobbet lenge på Sunnaas sykehus og er imponert over pasientenes kraft og motivasjon. Hun har fulgt Victor og mange andre gjennom en krevende tverrfaglig rehabilitering, der alt fra sårstell og smertehåndtering til psykologisk bearbeiding og arbeidsliv står på agendaen. Hun sier at det slutter aldri å imponere henne hvor den kraften og motivasjonen kommer fra. Hun ser at pasientene reiser herfra i en mye bedre tilstand





