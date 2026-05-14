Victoria Swarovski ledet pauseinnslag om skeive i Eurovision

Under den andre semifinalen i Eurovision sendte Victoria Swarovski et pauseinnslag om skeive, der det ble antydet at det var mange homofile fans som kom til konkurransen. Innslaget ble kritisert for å være gammeldags og pinlig.

Under den andre semifinalen i Eurovision sendes det et pauseinnslag om skeive, og at det er mange homofile fans som kommer til Eurovision . Det er modell og programleder Victoria Swarovski som leder innslaget.

Hun er programleder under årets Eurovision i Wien. VG har sett innslaget, som kommer mellom to opptredener på scenen. Det kan beskrives som en oppramsing av «fun facts» og en slags sketsj, men humoren er tydeligvis ikke like morsom for alle. Slik er innslaget: En slags skoletime om historien rundt konkurransen, og at det er mange homofile som elsker Eurovision.

Men at selvfølgelig ikke alle er skeive. Se skjermbilder øverst i saken. Etter det VG kjenner til har flere av kringkasterne som sender konkurransen reagert på innholdet i videoen som sendes. Enkelte mener humoren oppleves gammeldags.

Innslaget er forhåndsinnspilt, og vises mens scenen ryddes og noen TV-kanaler har reklamepause. Sekvensen har blitt vist under sceneprøver og generalprøver, Under en av prøvene ble det spilt av etter at Frankrike sto på scenen. – Vi har sett innslaget og gjort en redaksjonell vurdering. Det er sikkert gjort med de beste intensjoner, men innslaget fungerer ikke spesielt bra, sier Charlo Halvorsen til VG.

Han er redaktør for underholdning og fiksjon i NRK. – Det er rett og slett litt pinlig å se. Vi kommer likevel til å sende det i kveld, ettersom terskelen for å fjerne innhold i sendingene våre er svært høy, sier han. Det er EBU som har ansvar for innholdet i sendingen.

De har ikke svart på VGs spørsmål om reaksjonene. Slik er starten av dialogen i innslaget: – Noen spørsmål? sier programlederen. – Hvorfor er det bare homofile i Eurovision nå? Har de tatt over? spør en «elev» – De fleste er heterofile, så de fleste som synger i Eurovision Song Contest er heterofile, svarer programlederen.

Det blir senere nevnt noen skeive deltagere. – Av de 72 artistene som har vunnet Eurovision Song Contest så langt, har bare åtte sangere vært åpenlyst LGBTQIA+ Innslaget avsluttes slik: – De fleste av dem er heterofile, for det er rett og slett sånn verden er. Men jeg håper at vi snart kan erstatte alle bokstavene i LGBTQIA+ med bare én – H. For menneske (human på engelsk).

LGBTQIA+ er en forkortelse som brukes om ulike seksuelle orienteringer, kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk





Israel-boikott i Eurovision Song ContestIsrael er et av de mest kontroversielle landene i Eurovision, på grunn av krigen i Gaza og Israels krigføring mot Hamas. Mange har tatt til gatene for å få dem kastet ut, og i år er det fem land - Spania, Island, Nederland, Irland og Slovenia - som dropper hele konkurransen i ren Israel-boikott. Israel har brukt minst én million dollar på å påvirke Eurovision-avstemningen, og flere land truer med å boikotte konkurransen på grunn av krigen i Gaza.

Eurovision Song Contest 2026-semifinalens plasseringer afgjort, Sverige mislyktes, Israel var bedreDen første semifinale i Eurovision Song Contest 2026 er afsluttet. Fet fylder af pyrot og konfetti, buinger og reaktioner er det blevet til en aften. 10 lande er nå kvalificeret til finalen i Wien på lørdag. Lidt klistret var niveauet, dog med en vild spillegang fra Israel og Sverige.

Storfavoritt Finland til Eurovision-finalen – får følge av blant andre Israel og SverigeIsraels deltakelse satte sitt preg på den første semifinalen i Eurovision Song Contest. Landet er videre til finalen, sammen med blant andre Sverige og Finland.

Eurovision-anmelder Andre-Andre: "Nivå på sangprestasjonene er lavt", trolled for tre enere under åpningssemifinalenDagbladets anmelder, Ralf Lofstad, slet med kritikken under åpningssemifinalen av Eurovision Song Contest og trolled for tre enere. I en lengre kommentar kritiserer han nivået på sangprestasjonene, forretninger i profesjonaliteten og manglende evne til å overskride de etablerte mønstrene.

