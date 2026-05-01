Viking forventes å overkjøre Rosenborg – ekspertene spår vanskeleg kamp for trønderne

Eksperter spår en klar seier til Viking når de møter Rosenborg på Arbeidernes dag, etter fjorårets kaotiske oppgjør. Viking er i god form, mens Rosenborg sliter med å finne formen.

Fjorårets oppgjør mellom Viking og Rosenborg var preget av kaos og konfrontasjon, men begge lag hevder at hendelsene er lagt bak seg. Nå møtes de igjen på Arbeidernes dag, og ekspertene forventer en klar Viking -seier.

Viking står med 15 poeng etter seks kamper, mens Rosenborg har fem. Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim understreker at de ikke undervurderer motstanderen, men forventer at Rosenborg vil matche dem på intensitet. Han håper Viking kan slå dem på det, samtidig som de forbedrer ballbehandlingen. Eksperter som Amankwah og Johannes Moesgaard er enige om at Viking er klare favoritter, og at Rosenborg må prestere på sitt aller beste for å få med seg noe fra Stavanger.

Moesgaard fremhever Vikings fremgang og Rosenborgs manglende form. Aarsheim påpeker at det er viktig at storbyene er representert i toppen av ligaen, og uttrykker bekymring over Rosenborgs nåværende situasjon. Kampen er viktig for begge lag; Viking ønsker å fortsette seiersrekken, mens Rosenborg jakter sin andre seier og ny optimisme. Det er også en historisk rivalisering mellom klubbene, med Viking som dominerte på 70-tallet og Rosenborg som har hatt en lang periode med suksess.

Sportskommentator Birger Løfaldli i Adresseavisen uttrykker bekymring for at den langvarige sportslige svikten til Rosenborg fører til likegyldighet blant supporterne, noe som vises i redusert billettsalg. Han mener Trondheim fortjener et topplag, og det er trist å se Rosenborgs nåværende situasjon. Kampen mot Brann forrige helg hadde mange tomme seter, noe som bekymrer mange.

Viking-treneren mener det er for tidlig å dømme lagene som ligger nederst på tabellen, og at det er en styrke at mindre klubber har muligheten til å konkurrere. Han mener at kvalitet og X-faktor vil avgjøre kampen, men er sikker på at det vil bli tett og jevnt. Rosenborgs Tomas Nemčík begynner å finne formen, og kan bli avgjørende for trønderne. Viking forventer en tøff kamp, men er i god form og fokuserer på sine styrker.

Kampen blir en viktig test for begge lag, og kan ha stor betydning for resten av sesongen





