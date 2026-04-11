Viking knuste Bodø/Glimt 3-0 i toppkamp på Lyse Arena!

Viking leverte en overbevisende prestasjon og vant 3-0 over Bodø/Glimt i en spennende toppkamp på Lyse Arena. Se sammendrag og analyser på TV 2 Play.

Seier i storoppgjøret mellom Viking og Bodø/Glimt på TV 2 Play! Viking viste storform og knuste Bodø/Glimt på hjemmebane, Lyse Arena , med en overbevisende 3-0 seier. Fotballeksperter og kommentatorer var enige om at Bodø/Glimt ikke klarte å matche Viking sitt spill, og at hjemmelaget dominerte kampen fra start til slutt. TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah uttalte underveis i kampen: Jeg skjønner at Glimt-spillerne må ta et lagmøte ute på banen her, for de går fullstendig opp i limingen.

Morten Langli, også fra TV 2, kommenterte: Hva er det som skjer med Bodø/Glimt? De blir feid av banen her i Jattavågen. Kampen startet eksplosivt for Viking. Allerede etter fem minutter fant Herman Haugen veien til mål. Kantspilleren avsluttet på mål, og Bodø/Glimt sin keeper, Nikita Haikin, klarte ikke å kontrollere ballen. Returen havnet hos Peter Christiansen, som enkelt satte ballen i nettet. Morten Langli kommenterte spydig at dette ikke var en god start for Haikin. Yaw Amankwah la til at dette neppe ville imponere landslagstrener Ståle Solbakken. Viking fortsatte å dominere, og ti minutter senere økte Kristoffer Askildsen ledelsen til 2-0. Han klinket til fra rundt 20 meter, og ballen suste inn i hjørnet. Yaw Amankwah beskrev målet som et drømmetreff. Viking-festen fortsatte, og etter 15 minutter satte Simen Kvia-Egeskog ballen i mål fra skrått hold, og sørget for 3-0. Morten Langli roste Viking for sin effektivitet, og bemerket at de hadde scoret på tre av fire avslutninger på mål. Dette var en kamp der Viking virkelig viste muskler, og sendte en tydelig beskjed til resten av Eliteserien. Bodø/Glimt hadde en tung dag på jobben, og slet med å komme inn i kampen. Viking sitt høye press og aggressive spill gjorde det vanskelig for Glimt å etablere sitt eget spill. Viking sin taktiske disiplin og presisjon i avslutningene ble avgjørende for resultatet. Hele Lyse Arena kokte, og stemningen var elektrisk. Viking-fansen feiret en fantastisk prestasjon, og kunne glede seg over en viktig seier i toppkampen. For Bodø/Glimt blir dette en vekker, og de må analysere hva som gikk galt for å komme sterkere tilbake i neste kamp. Denne kampen vil garantert bli husket som en av Vikings beste prestasjoner i sesongen, og viser at de er en seriøs utfordrer til årets seriegull. Resultatet sender også et klart signal til resten av ligaen om at Viking er å regne med, og at de har ambisjoner om å kjempe helt i toppen. Kampen var preget av høyt tempo, flotte mål og intensitet fra start til slutt. Viking viste både defensiv styrke og offensiv kreativitet, og demonstrerte hvorfor de er et lag å regne med i Eliteserien. De utnyttet Bodø/Glimt sine svakheter, og straffet dem effektivt. Spillerne viste stor lagmoral og kjempet for hver ball. Denne kampen vil gi Viking en stor selvtillit inn i de neste kampene. For Bodø/Glimt var dette et skuffende resultat, men de har kvalitetene til å komme tilbake sterkere. Nå gjelder det å lære av denne kampen og fokusere på neste oppgjør. Seieren var en viktig bekreftelse på Viking sin sterke utvikling de siste sesongene. De har bygget et lag med stor bredde og kvalitet, og de viser at de kan konkurrere mot de beste lagene i Eliteserien. Denne kampen var en demonstrasjon av Viking sin styrke og ambisjoner, og lover godt for fortsettelsen av sesongen





Viking Bodø/Glimt Eliteserien Fotball Resultat Lyse Arena TV 2 Play Kamp

