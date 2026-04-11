Viking knuste Bodø/Glimt i målrik åpning: 3-0 på 15 minutter!

Viking leverte en eksplosiv start mot Bodø/Glimt og ledet 3-0 allerede etter 15 minutter. Kampen på Lyse Arena ble en tøff utfordring for Bodø/Glimt, som slet med å svare på Vikings offensive spill.

VIKING - BODØ/GLIMT (3-0): Bodø/Glimt ble feid av banen i åpningskvarteret av storkampen mot Viking lørdag ettermiddag. Etter bare 15 minutter lyste resultattavla på Lyse Arena med hele 3-0 til hjemmelaget. TV 2-kommentator Morgen Langli utbrøt: Hva er det som skjer med Bodø/Glimt ! da Viking s tredje mål for dagen var et faktum. Peter Christiansen, Kristoffer Askildsen og Simen Kvia-Egeskog sto for scoringene for Viking .

Det første målet kom som følge av en farlig retur fra Nikita Haikin, som nylig fikk norsk statsborgerskap og er aktuell for VM-troppen. Christiansen utnyttet returen og satte ballen i åpent mål. Yaw Amankwah kommenterte at dette ikke var en god søknad fra Haikin, og at Ståle Solbakken nok ikke ville bli imponert. Det andre Viking-målet kom etter at Haikin bokset en corner ut av feltet. Joe Bell fikk tak i ballen og spilte den videre til Askildsen, som deretter dunket inn 2-0 fra rundt 20 meter. Som om ikke det var nok, dukket Zlatko Tripic opp på venstresiden bare minuttet etterpå. Viking-profilen fant Kvia-Egeskog inne i feltet, og 22-åringen rullet inn Vikings tredje mål helt nede i hjørnet. Glimt-spiller Patrick Berg uttalte ved pause til TV 2 at de hadde for dårlig uttelling. Han mente de hadde mye ball, men slet med å skape sjanser, og at Viking var livsfarlige hver gang de kom. Det var en dårlig kombinasjon, sa Berg. Kampen var preget av en svært effektiv Viking-angrepsrekke, og en Bodø/Glimt som slet med å komme inn i kampen. Forsvarsspillet til Bodø/Glimt så ut til å være i ubalanse, og de klarte ikke å kontrollere Vikings offensive spillere. Samtidig slet Glimt med å skape reelle målsjanser. Den tidlige scoringen til Viking satte tonen for resten av kampen, og Glimt virket å være ute av balanse. Med en sterk start fra Viking, ble Bodø/Glimt presset tilbake og slet med å komme seg ut av egen sone. Tapet var et hardt slag for Bodø/Glimt, som kom til Lyse Arena med forventninger om å ta poeng. Det var tydelig at Viking hadde studert Bodø/Glimt nøye, og var forberedt på å møte dem. Viking var aggressive i duellene og viste en stor vilje til å vinne. Kampen ble en realitetsjekk for Bodø/Glimt, som måtte erkjenne at de var fullstendig overkjørt i starten. Det gjensto en lang kamp, men Viking hadde definitivt fått en drømmestart. Kampen var et eksempel på hvor viktig det er å komme tidlig i gang, og vise muskler fra start. Bodø/Glimt må analysere kampen nøye for å identifisere hva som gikk galt, og forberede seg på fremtidige kamper. For Glimt var det tydelig at de trengte å justere strategien og forbedre forsvarsspillet





NettavisenSport / 🏆 21. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Viking Bodø/Glimt Fotball Eliteserien Kamp

United States Latest News, United States Headlines

