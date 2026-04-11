Head Topics

Viking knuste Bodø/Glimt i målrik åpning: 3-0 på 15 minutter!

Sport News

VikingBodø/GlimtFotball
📆4/11/2026 5:25 PM
📰NettavisenSport
109 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 64% · Publisher: 51%

Viking leverte en eksplosiv start mot Bodø/Glimt og ledet 3-0 allerede etter 15 minutter. Kampen på Lyse Arena ble en tøff utfordring for Bodø/Glimt, som slet med å svare på Vikings offensive spill.

VIKING - BODØ/GLIMT (3-0): Bodø/Glimt ble feid av banen i åpningskvarteret av storkampen mot Viking lørdag ettermiddag. Etter bare 15 minutter lyste resultattavla på Lyse Arena med hele 3-0 til hjemmelaget. TV 2-kommentator Morgen Langli utbrøt: Hva er det som skjer med Bodø/Glimt ! da Viking s tredje mål for dagen var et faktum. Peter Christiansen, Kristoffer Askildsen og Simen Kvia-Egeskog sto for scoringene for Viking .

Det første målet kom som følge av en farlig retur fra Nikita Haikin, som nylig fikk norsk statsborgerskap og er aktuell for VM-troppen. Christiansen utnyttet returen og satte ballen i åpent mål. Yaw Amankwah kommenterte at dette ikke var en god søknad fra Haikin, og at Ståle Solbakken nok ikke ville bli imponert. Det andre Viking-målet kom etter at Haikin bokset en corner ut av feltet. Joe Bell fikk tak i ballen og spilte den videre til Askildsen, som deretter dunket inn 2-0 fra rundt 20 meter. Som om ikke det var nok, dukket Zlatko Tripic opp på venstresiden bare minuttet etterpå. Viking-profilen fant Kvia-Egeskog inne i feltet, og 22-åringen rullet inn Vikings tredje mål helt nede i hjørnet. Glimt-spiller Patrick Berg uttalte ved pause til TV 2 at de hadde for dårlig uttelling. Han mente de hadde mye ball, men slet med å skape sjanser, og at Viking var livsfarlige hver gang de kom. Det var en dårlig kombinasjon, sa Berg. Kampen var preget av en svært effektiv Viking-angrepsrekke, og en Bodø/Glimt som slet med å komme inn i kampen. Forsvarsspillet til Bodø/Glimt så ut til å være i ubalanse, og de klarte ikke å kontrollere Vikings offensive spillere. Samtidig slet Glimt med å skape reelle målsjanser. Den tidlige scoringen til Viking satte tonen for resten av kampen, og Glimt virket å være ute av balanse. Med en sterk start fra Viking, ble Bodø/Glimt presset tilbake og slet med å komme seg ut av egen sone. Tapet var et hardt slag for Bodø/Glimt, som kom til Lyse Arena med forventninger om å ta poeng. Det var tydelig at Viking hadde studert Bodø/Glimt nøye, og var forberedt på å møte dem. Viking var aggressive i duellene og viste en stor vilje til å vinne. Kampen ble en realitetsjekk for Bodø/Glimt, som måtte erkjenne at de var fullstendig overkjørt i starten. Det gjensto en lang kamp, men Viking hadde definitivt fått en drømmestart. Kampen var et eksempel på hvor viktig det er å komme tidlig i gang, og vise muskler fra start. Bodø/Glimt må analysere kampen nøye for å identifisere hva som gikk galt, og forberede seg på fremtidige kamper. For Glimt var det tydelig at de trengte å justere strategien og forbedre forsvarsspillet

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NettavisenSport /  🏆 21. in NO

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Haikin har fått norsk statsborgerskap: – Vurderes på lik linjeHaikin har fått norsk statsborgerskap: – Vurderes på lik linjeBodø/Glimt-keeperen kan spille for Norge.
Read more »

UEFA hyllet Bodø/Glimt-keeper Nikita Haikin - nå er Champions League-helten tilgjengelig for NorgeUEFA hyllet Bodø/Glimt-keeper Nikita Haikin - nå er Champions League-helten tilgjengelig for NorgeDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.
Read more »

500 millioner skiller Bodø/Glimt og Viking500 millioner skiller Bodø/Glimt og VikingBODØ (TV 2): Bodø/Glimt har trolig Norges sterkeste tropp – det kan by på utfordringer.
Read more »

Bodø/Glimt satser på talent fra Gambia: Kan spille Eliteserien allerede i høstBodø/Glimt satser på talent fra Gambia: Kan spille Eliteserien allerede i høstBodø/Glimt samarbeider med et fotballakademi i Gambia og ser potensialet i unge spillere som trener etter samme filosofi som Eliteserie-laget. Noen av spillerne kan være aktuelle for spill i Eliteserien allerede denne høsten, ifølge klubben.
Read more »

Viking knuste Bodø/Glimt 3-0 i toppkamp på Lyse Arena!Viking knuste Bodø/Glimt 3-0 i toppkamp på Lyse Arena!Viking leverte en overbevisende prestasjon og vant 3-0 over Bodø/Glimt i en spennende toppkamp på Lyse Arena. Se sammendrag og analyser på TV 2 Play.
Read more »

Festomgang av Viking – sjokkerte GlimtFestomgang av Viking – sjokkerte GlimtTre Viking-mål på bare 11 minutter rystet Bodø/Glimt innerst i sjelen.
Read more »



Render Time: 2026-04-13 00:08:29