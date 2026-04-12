Viking knuste Glimt i Stavanger: 0-5 og ydmykelse for nordlendingene

Viking leverte en overlegen prestasjon og knuste Bodø/Glimt med 5-0 i Stavanger. Glimt slet med å matche Vikings intensitet og ble ydmyket.

Bodø/Glimt opplevde et sjokkartig tap mot Viking i Stavanger, med en endelig poengsum på 0-5. Dette nederlaget markerte et betydelig tilbakeslag for Glimt, som ikke har opplevd et like stort tap siden det ydmykende 0-6 tapet mot Vålerenga for syv år siden. Viking , på sin side, viste en imponerende prestasjon, spesielt i starten av kampen, og dominerte fullstendig.

Kaptein Zlatko Tripic, som scoret ett av målene, uttrykte stor glede over seieren og understreket at laget viste seg fra sin beste side. Viking-spillerne Simen Kvia-Egeskog (2), Peter Christiansen, Kristoffer Askildsen og Zlatko Tripic leverte en overbevisende prestasjon, og sikret en overlegen seier. Viking-kapteinen fremhevet også viktigheten av seieren i perspektiv av lagets kommende kamper om en plass i Champions League. Resultatet gir laget en «check»-følelse før sommeren, og han tror det beviser at de kan hevde seg mot europeisk motstand.\Glimt-trener Kjetil Knutsen erkjente Vikings overlegne prestasjon og gratulerte motstanderen. Han beskrev Vikings spill som imponerende og bemerket deres energi, kraft og vilje. Glimt-spillerne slet med å matche Vikings intensitet og aggressivitet, og midtstopper Jostein Gundersen innrømmet at Viking var bedre, hadde mer gnist og fortjente seieren. Gundersen uttrykte også skuffelse over lagets prestasjon og fremhevet at de ble overkjørt i nærduellene. Han uttrykte også et håp om at laget skal komme seg raskt på bena igjen og lære av tapet. Etter kampen sa Gundersen at han ikke ville skylde på slitasje.\Kampen på Lyse Arena ble preget av Vikings overlegenhet fra start, med mål som rant inn tidlig i kampen. Stemningen på stadion var euforisk, og publikum feiret hvert mål med stor entusiasme. Viking viste effektivitet og dominans gjennom hele kampen, og Askildsens mål var et eksempel på deres evne til å sette sjanser. Glimt slet med å komme inn i spillet og klarte ikke å matche Vikings intensitet. Viking brukte sin fysikk til å dominere, og satte press på Glimts forsvar. Selv bytter fra Glimt-trener Kjetil Knutsen i pausen, som å sette inn Haitam Aleesami og Sondre Auklend, endret ikke utfallet. Viking fortsatte å dominere og sikret en overbevisende seier, og ydmykelsen av Bodø/Glimt var komplett





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

500 millioner skiller Bodø/Glimt og VikingBODØ (TV 2): Bodø/Glimt har trolig Norges sterkeste tropp – det kan by på utfordringer.

Viking knuste Bodø/Glimt 3-0 i toppkamp på Lyse Arena!Viking leverte en overbevisende prestasjon og vant 3-0 over Bodø/Glimt i en spennende toppkamp på Lyse Arena. Se sammendrag og analyser på TV 2 Play.

Viking knuste Bodø/Glimt i målrik åpning: 3-0 på 15 minutter!Viking leverte en eksplosiv start mot Bodø/Glimt og ledet 3-0 allerede etter 15 minutter. Kampen på Lyse Arena ble en tøff utfordring for Bodø/Glimt, som slet med å svare på Vikings offensive spill.

Glimt-mareritt i Stavanger – Viking filleristet Bodø/GlimtViking vant overbevisende 5-0 mot Bodø/Glimt i Stavanger, med tre mål på bare 11 minutter. Glimt-trener Kjetil Knutsen og spillerne innrømmet et ydmykende tap mot et sterkt Viking-lag som imponerte med energi og vilje. Viking-kaptein Zlatko Tripic ser frem mot Champions League.

Glimt-mareritt i Stavanger: Viking knuste Bodø/GlimtViking leverte en overlegen prestasjon og ydmyket Bodø/Glimt med en 5-0 seier i Stavanger. Glimt raknet totalt etter en sjokkstart der Viking ledet 3-0 etter et kvarter. Viking-kaptein Zlatko Tripic og trener Kjetil Knutsen kommenterer kampen.

Viking knuste Glimt i Stavanger: – Flaut og ydmykende for GlimtViking leverte en overlegen prestasjon og ydmyket Bodø/Glimt med en 5-0 seier i Stavanger. Glimt-trener Kjetil Knutsen innrømmet at Viking var best, mens Glimt-spillerne slet med å finne forklaringer på det store tapet.

