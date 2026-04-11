Viking knuste Glimt i storoppgjøret – Sjokkresultat i Stavanger

Viking leverte en historisk prestasjon og filleristet Bodø/Glimt i et oppgjør som endte med et sjokkerende resultat i Stavanger. Simen Kvia-Egeskog og de andre Viking-spillerne sørget for feststemning, mens Glimt opplevde et ydmykende tap.

Glimt har ikke tapt med så store sifre siden 0-6-tapet for Vålerenga for syv år siden. Viking filleristet heltene fra nord til enorm jubel i Stavanger . Simen Kvia-Egeskog (2), Peter Christiansen, Kristoffer Askildsen og Zlatko Tripic sørget for fest og glede for hjemmepublikummet, samtidig som de påførte motstanderen en ydmykende opplevelse. Glimt, som har vært vant til suksess, raknet totalt. Champions League-suksessen fikk en sjokkstart som de gule fra nord ikke har opplevd på lang tid.

Viking ledet 3-0 allerede ved pause i det som skulle være et storoppgjør mellom de to fremste gullkandidatene i Eliteserien. TV 2-ekspert Yaw Amankwah uttrykte det slik: Et av de villeste resultatene Vikings publikum noen sinne har sett på denne banen. Viking dominerte, og Glimt slet med å henge med. – Det var fortjent. Jeg kan ikke forklare hvorfor vi ser så apatiske ut. Dette var flaut, ydmykende og utfattelig langt unna det som skal være Glimt. Denne kampen var en vekker. Glimt-trener Kjetil Knutsen uttalte etter kampen at de tapte 0-5 etter ekstraomganger i Portugal i en tidligere kamp. – Akkurat i dag vil jeg hylle og skryte av Viking. Denne kampen var uventet og en vekker for oss. Etter at Viking-keeper Arild Østbø hadde stoppet en tidlig mulighet fra Didrik Blomberg, ble Lyse Arena fullstendig blå. Arenaen eksploderte av jubel og begeistring. Viking viste at de hadde mer på lager. Den kanonen klarte den nye norske statsborgeren å hanskes med, og jubelscenene fortsatte. Stemningen på Lyse Arena nærmet seg nivået fra gullfeiringen i fjor. Det gikk bare et par minutter før neste eksplosjon kom. Hvor var Bodø/Glimt i alt dette? Som oftest et par meter unna. Glimt klarte ikke å komme inn i presset. Dermed fikk et aggressivt Viking fritt spillerom, og de utnyttet det til det fulle. De kontante bevegelsene preget Viking, både bakerst og øverst på banen. Henrik Falchener brukte fysikken sin og satte tidlig Kasper Høgh i fysisk underlegenhet. Viking gikk inn til pause til stående trampeklapp fra en fullsatt stadion. Kjetil Knutsen gjorde endringer i pausen, og tok ut Jostein Gundersen og Håkon Evjen og kastet inn Haitam Aleesami og Sondre Auklend. Bodø/Glimt fikk mer kontroll på ballen i andre omgang, men klarte ikke å snu resultatet. Den endelige avgjørelsen falt, og ydmykelsen av Glimt var komplett





