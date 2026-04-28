Viktig å vurdere forskjellene mellom uføretrygd og AFP før du tar et valg

Før du tar et valg mellom uføretrygd og AFP, er det viktig å skaffe deg et solid kunnskapsgrunnlag. Dette er et valg som kan ha store konsekvenser for din økonomiske situasjon både på kort og lang sikt. Plahte anbefaler å sette seg grundig inn i regelverket for å forstå de prinsipielle forskjellene mellom uføretrygd og AFP.

Før du tar et avgjørende valg mellom uføretrygd og AFP , er det viktig å skaffe deg et solid kunnskapsgrunnlag. Dette er et valg som kan ha store konsekvenser for din økonomiske situasjon både på kort og lang sikt.

Plahte anbefaler å sette seg grundig inn i regelverket for å forstå de prinsipielle forskjellene mellom uføretrygd og AFP. Ytelsene beregnes nemlig på ulike måter, og de skattlegges også forskjellig. En annen viktig forskjell er at uføretrygd som hovedregel løper til 67 år, mens AFP er en livsvarig ytelse. Dette betyr at valget kan ha betydelige følger for din økonomi i fremtiden.

Når du har inntekt ved siden av, gjelder det ulike regler for uføretrygd og AFP. Med delvis uføretrygd er det strenge regler for hvor mye du kan tjene før trygden reduseres forholdsmessig. AFP har derimot ingen slike avkortningsregler, noe som kan være en viktig faktor i valget. Mange som er delvis uføre, mottar også uførepensjon fra pensjonsordningen gjennom jobben i tillegg til uføretrygden fra Nav.

Det er derfor viktig å sjekke hvilke konsekvenser det får for denne utbetalingen dersom du velger å si fra deg uføretrygden fra Nav. Du bør også få oversikt over de pensjonsmessige konsekvensene for selve alderspensjonen, og om valget har noen følger for eventuelle forsikringsdekninger du eventuelt har. Valget mellom uføretrygd og AFP er ikke enkelt, men det er viktig å ta det riktig.

Nav har omfattende informasjon på sine nettsider, hvor du kan finne ut hvordan du rent praktisk går frem dersom du ønsker å si fra deg uføretrygden. Du kan også ta direkte kontakt med Nav for å få hjelp til å beregne hvilket valg som passer best for deg. Det er viktig å huske på at dette valget kan ha langvarige konsekvenser for din økonomiske situasjon, og det er derfor viktig å ta det med ro og grundighet.

