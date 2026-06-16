Viktige næringsuheaomender og aksjeactivity i USA Europa og Asia

Denne oversikten dekker en rekke viktige forretningshendelser som påvirker markedene globally. Det handler om aksjetilbakekjøp og utbyttemål fra Equinor ratsjonelle skift i innkjøp av AI-løsninger fra Frankrike kraftig aksjesteiger for SpaceX på børsen Marinelectronisk kontrakt for Brødrene Aas utvidelse av datasenterkapasitet i Oslo større oppkjøp i flybransjen med Norwegian og Widerøe børshot mot fredsforhandlinger i Iran og topplederutskiftninger i Nel. Også med i bildet er mulig sammenslåing mellom Fox og Roku som skal danne et stort strømmeselskap. Oppdatert per mandag tirsdag formiddag med siste aksjekurs og status for viktige melteder.

Selskapet melder blant annet at det vil doble tilbakekjøpene av aksjer til 3 milliarder dollar i 2026. Selskapet sier at det vil etablere et mer forutsigbart rammeverk for årlige tilbakekjøp av aksjer fra neste år av. - Vi har som mål å fortsette å øke kontantutbyttet per aksje med mer enn 5 prosent årlig sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor .

Frankrikes innenlandske etterretningstjeneste DGSI dropper det omstridte AI-selskapet Palantir til fordel for franske ChapsVision ifølge flere internasjonale medier. EU vedtok i begynnelsen av juni et sett med tiltak som skal gjøre Europa mindre avhengig av utenlandske teknologiselskaper. Målet er å styrke Europas økonomi sikkerhet og langsiktige konkurranseevne. Frankrike planlegger nå å styrke sin statlige innsats på kunstig intelligens med ytterligere 655 millioner euro ifølge Lecornu.

Palantir levert programvare til DGSI og annonserte en treårig fornyelse av kontrakten i desember ifølge Bloomberg. Selskapet opplyser til nyhetsbyrået at kontrakten fortsatt er gjeldende. Elon Musks romfartsselskap SpaceX har steget kraftig siden det ble åpnet for handel fredag med en oppgang på 19 prosent mandag. I førhandelen på Wall Street tirsdag fortsetter aksjen å stige.

I 13.20-tiden ligger den an til en oppgang på 8,6 prosent. Fredag økte markedsverdien til mer enn 2000 milliarder dollar til en sluttkurs på 160,95 dollar tilsvarende en oppgang på 20 prosent sammenlignet med prisen selskapet fikk i emisjonen på 75 milliarder dollar i forbindelse med noteringen. Mandag steg aksjen ytterligere 20 prosent til en sluttkurs på 192,5 dollar. Det betyr at investorer som kjøpte aksjer i forbindelse med børsnoteringen har fått en oppgang på 42,59 prosent.

Nå melder Brødrene Aas om en bestilling fra Fjord Shuttle AS til 135 millioner kroner. Selskapet skal bygge en passasjerbåt med batteri- og dieseldrift med plass til 292 personer. Sentias datterselskap Hent AS har inngått kontrakt med Skygard AS for det andre byggetrinnet ved datasenteret OSL1 på Økern i Oslo. Tekniske installasjoner knyttet til datasenterfunksjon MEP er ikke en del av kontrakten.

Det andre trinnet skal etter planen stå ferdig i 2027. - Datasentere er en av de raskest voksende segmentene i bransjen og vi er stolte av å fortsette samarbeidet med Skygard på OSL1 sier Sentia-sjef Jan Jahren. Flyselskapet Sunclass Airlines som opererer 12 Airbus-fly har blitt kjøpt av Norwegian for 1,125 milliarder kroner. Oppkjøpet gjør at Norwegian får en samlet flåte på nær 160 fly og vil betjene rundt 30 millioner kunder årlig.

Konsernet vil sysselsette 11,800 ansatte ifølge presentasjonsmaterialet. Widerøe er en viktig operatør på det norske kortbanenettet og er organisert som et datterselskap i Norwegian-konsernet. Han mener oppkjøpet vil bygge et bedre og mer fleksibelt tilbud til kundene. - Vi ser en betydelig mulighet til å øke salget av hotell og feriereiser på tvers av vår eksisterende kundebase.

Hver flyreise vil bli en mulighet for en komplett ferieopplevelse og vil kunne gi betydelige merinntekter per passasjer sier Karlsen videre. - Det utvidede konsernet vil bli en av Strawberrys største strategiske investeringer og vi er forpliktet til å være en langsiktig eier og en aktiv partner i selskapets videre utvikling og vekst sier Stordalen. På mandag var det kraftig oppgang på børsene etter meldingene om at USA og Iran hadde blitt enige om en fredsavtale.

Slik ser det ut på noen av de viktigste børsene i Asia og Stillehavsregionen litt etter klokken 6 tirsdag morgen. Tek-løft og børsfesten for SpaceX Wall Street hoppet kraftig fra start mandag etter nyhetene om en fredsavtale i Iran og dagen ble avsluttet med oppgang fredag. Mandag ser oppgangen ut til å fortsette. I det handelen stenger klokken 22-tiden er aksjen opp mer enn 19 prosent.

Volldal har seks måneders oppsigelsestid og vil stå i stillingen mens Nel jobber med å finne en etterfølger opplyser selskapet. I en separat børsmelding at Volldal har blitt ansatt som ny toppsjef med virkning fra senest i starten av januar 2027. I meldingen takker styreleder Arvid Moss i Nel Volldal for innsatsen og understreker at selskapets strategiske retning og viktigste prioriteringer forblir uendret.

- Jeg er takknemlig for muligheten jeg har hatt til å lede Nel som konsernsjef og vil takke styret og mine kolleger for støtten gjennom en begivenhetsrik fireårsperiode uttaler Volldal. Fox betaler 160 dollar per Roku-aksje fordelt på kontanter og Fox-aksjer. Når avtalen er ferdig vil dagens Fox-eiere sitte med rundt 73 prosent av det nye selskapet mens Roku-aksjonærene får cirka 27 prosent.

Sammenslåingen skal skape et av USAs største strømmeselskaper og kombinere Fox sine sport- og nyhetsrettigheter blant annet NFL MLB Big Ten og fotball-VM - med Rokus plattform som ifølge selskapet når mer enn halvparten av alle amerikanske bredbåndshusstander. - Dette er et avgjørende øyeblikk for Fox sier Lachlan K





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