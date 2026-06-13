Viktor Hovland dropper seg kort av vannet, men leverer en ellevill runde i RBC Canadian Open

Ekeberg-ekspressen starter dagen tre slag under par, og langt ned på resultatlistene. Men med ett hull igjen å spille har Hovland lekt seg rundt banen og går opp i ledelse. Det har luktet svidd. Han er syv under par, og er i delt ledelse folkens. Det er der vi er nå! Men så kommer gigablemmen. Hovland dropper seg kort av vannet, og går av med bogey og ni slag under par for turneringen.

Viktor Hovland er i ferd med å levere en ellevill runde i RBC Canadian Open. Ekeberg-ekspressen startet dagen tre slag under par, og langt ned på resultatlistene.

Men med ett hull igjen å spille hadde Hovland lekt seg rundt banen og gikk opp i ledelse. Det har luktet svidd. Han er syv under par, og er i delt ledelse folkens. Det er der vi er nå!

Jeg er litt småoppspilt i starten her kjenner jeg. Det er ellevilt, kom det fra Eurosports Henrik Bjørnstad i det hovedsendingen kjørte i gang. Men så kom gigablemmen. Slo i vannetFor på det 18. hullet hadde han banket ut en perfekt drive, og lå drøyt 170 meter fra hullet.

Innspillet la han tidlig på grunn, men ballen hadde for mye spinn og rullet til slutt ut i vannet foran green. Det fikk Bjørnstad til å gi seg helt over. Drit og dra. Jeg tror ikke det jeg ser.

Hovland måtte dermed droppe seg kort av vannet, og slo innspillet inn fem-seks meter fra hullet. Han klarte ikke å trille i putten, og gikk dermed av med bogey og ni slag under par for turneringen. Han kommer til å være så forbanna. Den følelsen han sitter igjen på etter runden er det som skjer på hull 18.

Han tenker jo «hva er det du driver med? ». Gode tegnTil tross for feilen er dagens runde meget gode nyheter for nordmannen, som har vært inne i en fryktelig tøff periode de siste par månedene. Syv birdier og resten par på de første 17 hullene viser igjen verdensklassen som han har inne når alt klaffer.

Også kometen Kristoffer Reitan spiller i Canada, men gikk lørdagens runde på par. Han ligger på en foreløpig 62. plass på to slag under par, åtte slag bak Hovland





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Viktor Hovland RBC Canadian Open Ekeberg-Ekspressen Golf Dropper Seg Kort Av Vannet Bogey Ni Slag Under Par

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