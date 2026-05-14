Viktor Hovland: «Hvis han har spilt golf i tre-fire år, er han fortsatt nybegynner. Han ruller køllebladet veldig åpent, og det er en klassisk sleivsving. Men å ha skills med handicap på åtte, det er jo bra!»

Majorturneringen PGA Championships er i gang, og flere av verdens beste spillere deltar. Blant dem er Viktor Hovland og Kristoffer Reitan. I en artikkel i Nettavisen, forteller Hovland om en annen idrett som Johannes Høsflot Klæbo er dyktig i - golf. Klæbo har en respektabel golfscore på 8,7, og Hovland har spilt golf i flere år selv. Hovland mener at Klæbo har skills med handicap på åtte, og at det er bra for en nybegynner.

Majorturneringen PGA Championships er i gang, der Viktor Hovland og Kristoffer Reitan er med! OSLO SENTRUM (Nettavisen): Johannes Høsflot Klæbo er historiens beste skiløper, men visste du at han også mestrer en helt annen idrett?

For 29-åringen har nemlig spilt golf i flere år, og har et høyst respektabelt på 8,7. Nylig fikk Eurosport muligheten til å spørre golfesset Viktor Hovland om svingen til Klæbo. Der sparte ikke Oslo-gutten på noe. Les også: USA-hysteri: Varsler nye Klæbo-møter Ber om «fundamental endring»– Veldig svakt høyrehåndsgrep.

Veldig inn og rund. Det er en klassisk sleivsving den der. Det er ikke så dårlig hvis han spilt golf i seks måneder, men jeg vet ikke hvor lenge han har holdt på, starter Hovland. Til informasjon har Klæbo har spilt golf i flere år.

– Om du fortsatt har spilt golf i tre-fire år, er du fortsatt nybegynner. Når han tar kølla tilbake ruller han køllebladet veldig åpent som gjør at man drar veldig med armene, og kommer over toppen. Bare litt fundamentale endringer, så skal vi få han ned på «», fortsetter Hovland og ler høyt. Men så får han vite hva Norges skikonge egentlig har i handicap.

Da ser han nesten skrekkslagen ut: – Åtte?! Wow, men da har han faktisk «skills». Jeg vil ikke si at det var teknisk perfekt, men hvis du har kommet deg ned i åtte «med det der» har du skills





