Vil fjerne kristen helligdag til fordel for mer fleksibilitet

Ane Breivik ønsker å erstatte Kristi himmelfartsdag med fleksible fridager eller skattelette for å tilpasse arbeidslivet til moderne behov.

Ane Breivik , som tidligere ledet Unge Venstre og i dag fungerer som vararepresentant for Venstre på Stortinget, har igjen satt fokus på en debatt som skapte store bølger for fire år siden.

Spørsmålet om Kristi himmelfartsdagen som lovfestet helligdag er nå aktualisert på nytt, og Breivik står fast ved sitt synspunkt om at denne dagen bør fjernes fra kalenderen over obligatoriske fridager. Da dette temaet først ble introdusert, ble reaksjonene kraftige, særlig fra Kristelig Folkeparti, som anklaget Unge Venstre for å forsøke å støvsuge bort den norske kristne kulturarven.

Likevel mener Breivik at samfunnet har endret seg, og at behovet for fleksibilitet i arbeidslivet nå veier tyngre enn tradisjonen for en spesifikk religiøs markering som få i dagens Norge faktisk feirer på en religiøs måte. Hun påpeker at det for en vanlig arbeidstaker ofte føles lite hensiktsmessig å plutselig få en fast torsdag i fanget som fridag, uten å ha mulighet til å disponere tiden selv.

Den tidligere ungdomspolitikeren understreker at hennes forslag ikke handler om å redusere det totale antallet fridager for den norske befolkningen, men snarere om å transformere hvordan disse dagene forvaltes. Ved å erstatte faste kristne helligdager med fleksible feriedager, mener hun at den enkelte arbeidstaker får langt større frihet til å planlegge hverdagen sin ut fra egne behov og livssituasjon. Breivik argumenterer for at mange av dagens helligdager har blitt til kulturelle kuriositeter fremfor levende religiøse tradisjoner.

Hun trekker frem pinse som et eksempel på en markering hvor få i dag faktisk vet hva den symboliserer. Selv om hun anerkjenner at slike dager kan ha en kulturell verdi, mener hun at det moderne samfunnet bør tilpasses individet i større grad enn det er i dag. Hun peker på andre land der det er mer vanlig med fleksibel ferie, og mener Norge bør bevege seg i samme retning for å øke livskvaliteten og trivselen for folk i arbeid.

Når det gjelder argumentet om at faste helligdager bidrar til et nasjonalt fellesskap ved at alle har fri samtidig, er Breivik svært skeptisk. Hun mener dette perspektivet er for snevert og ignorerer store grupper i samfunnet. For det første påpeker hun at forestillingen om at hele samfunnet tar fri samtidig er en sannhet med betydelige modifikasjoner.

Folk i kritiske samfunnsfunksjoner, som ansatte ved sykehus, politistasjoner, bensinstasjoner og i detaljhandelen, må jobbe turnus uavhengig av om det er en kristen helligdag eller ikke. For det andre mener hun at det å tvinge frem felles fridager kan forsterke følelsen av ensomhet for dem som ikke har et sosialt nettverk å dele dagene med. Ved å flytte makten over fridagene fra staten til individet, kan man skape en mer inkluderende modell som ivaretar ulike behov.

Breivik ser ikke for seg at et slikt forslag ville ført til store folkelige protester i Norge, til tross for at lignende grep i Danmark, som fjerningen av store bededag i 2023, vakte sterke reaksjoner. Hun tror ikke nordmenn ville gått ut i demonstrasjonstog for å bevare akkurat Kristi himmelfartsdag. Likevel er hun bevisst på at folk må få noe konkret tilbake dersom en helligdag fjernes.

Som alternative løsninger foreslår hun enten en ekstra fleksibel feriedag eller en reduksjon i inntektsskatten. Særlig det siste mener hun er viktig i en tid preget av høye renter og økte levekostnader, da det vil gjøre det mer attraktivt og økonomisk overkommelig å stå i full jobb. Slik sett kobler hun ønsket om sekularisering av kalenderen sammen med en praktisk økonomisk politikk som skal hjelpe folk i en tøff økonomisk periode





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ane Breivik Helligdager Arbeidsliv Venstre Sekularisering

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Regjeringen vil øke lagerkapasitet for drivstoff i NorgeI revidert nasjonalbudsjett lovder regjeringen fire millioner kroner til en ekstern utredning av drivstofflagringen. Samtidig går Ap og Sp sammen med forslaget om økte ambisjoner for lagring av diesel og flydrivstoff, med betydelig vekk av kapasitet fra 61 til 90 dager. Partiene som står bak forslaget (SV, Rødt, KrF) sikrer et flertall med sine 87 mandater. Regjeringen har frist til høsten ved statsbudsjettet for å løfte spørsmålet.

Read more »

Keir Starmer hardt presset – sier han ikke vil trekke segMinst 74 av statsminister Keir Starmers partifeller har krevd at Labour-lederen trekker seg. Tirsdag holdes et regjeringsmøte som kan bli avgjørende.

Read more »

– Vil få store samfunnsmessige konsekvenserBankID kan miste klarering for Nav-innlogg: –⁠ Alvorlig situasjon

Read more »

Derfor feirer vi Kristi himmelfartsdagHvorfor er det fri på torsdag, og når faller egentlig «Himmelspretten» i år? Her er alt du trenger å vite om Kristi himmelfartsdag 2026 – fra den religiøse betydningen til hvilke butikker som holder åpent.

Read more »