Vindkraftens miljøutfordring: Håndtering av utrangerte turbinblader krever sirkulære løsninger

Demonterte vindturbiner skaper nye miljøproblemer. Forskere advarer om at deponering av turbinblader representerer en stor utfordring, og krever sirkulære løsninger for å unngå store miljøskader og ressursødsling.

Seksjonen Fra forskning presenterer artikler skrevet av forskere fra Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU. Vindturbiner har omdannet vind til ren energi til lands siden tidlig på 90-tallet, men i årene fremover vil de bli demontert etter tur. Etter hvert som de eldste vindturbinene tas ned, tårner nye miljøproblemer seg opp. Frem mot 2040 vil det dreie seg om opptil 20.

000 turbinblader som kan bli gravd ned eller brent, fordi det – så langt – ikke finnes krav om materialgjenvinning. Dette representerer en potensiell utfordring for miljøet og ressursforvaltningen. Pankaj Ravindra Gode, forsker ved NTNU, uttrykker bekymring for at vindkraft, som er ment å løse klimautfordringer, kan skape nye og enda større ressursutfordringer. Tusenvis av tonn verdifulle materialer risikerer å ende opp på deponier eller i forbrenningsanlegg dersom vi ikke tar grep for å styrke sirkulærøkonomien, advarer Gode. Han har nylig disputert for sin doktorgrad ved NTNUs Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. I en ny studie, presenterer Gode, sammen med førsteamanuensis Øyvind Bjørgum, hvordan industrien velger bort bærekraftige, sirkulære løsninger som gjenvinning og ombruk. Istedenfor velger de ofte den enkleste, billigste og mest miljøskadelige utveien, som deponering og forbrenning. Deponier er det største problemet fordi vi kaster vekk enorme mengder gjenvinnbare, ombrukbare og verdifulle materialer. Deponiene legger også beslag på store områder som kan være verdifulle for eksempelvis landbruk. Studien er basert på intervjuer med 21 aktører fra hele verdikjeden. Den peker på hva som kan drive industrien i sirkulær retning, hva som hindrer den, og tiltak som kan overvinne disse hindringene. Vindturbiner tas vanligvis ut av drift etter 20–25 år, noe som ofte er levetiden nedfelt i kontrakter. Noen turbiner kan operere lenger, men det avhenger av regelverk, miljøforhold og vedlikehold. Rundt 85 prosent av delene i en vindturbin kan materialgjenvinnes eller brukes igjen. Unntaket er turbinbladene. De er laget av komposittmaterialer som gjør dem både lette og svært sterke, men den komplekse sammensetningen gjør dem vanskelige å gjenbruke eller ombruke. Derfor er deponering blitt den vanligste løsningen. Bilder fra et kommunalt deponi i Casper, Wyoming i USA, som viste turbinblader som minner om blekede hvalbein, vekket stor oppsikt i 2020. Dette førte til en diskusjon om vindindustriens miljømessige fotavtrykk. Nå er turen kommet til havvindturbinene. Verdens første offshore vindpark, Vindeby i Danmark, åpnet i 1991. Det forventes at rundt 1800 havvindturbiner vil bli avviklet i Europa de neste fire årene, og tallet kan øke til nesten 20 000 innen 2040. Marthe Michelsen Bottéri, kommunikasjonsansvarlig i Havvind Norge, understreker at håndtering av turbinblader er en reell utfordring. Hun fremhever at både industrien og forskningsmiljøer jobber aktivt med dette, og nevner selskapet Gjenkraft som et eksempel. Gjenkraft har utviklet teknologi for å gjenvinne og ombruke materialer som glass- og karbonfiber. Equinor samarbeider også med selskaper som jobber med sirkulære løsninger og gjenbruk av komposittavfall. Bottéri erkjenner likevel at ikke alle selskaper jobber med sirkulære løsninger. Utfordringene gjelder foreløpig først og fremst utenlandske og europeiske parker. Norges første havvindpark, Hywind Tampen, åpnet i 2023. Sørlige Nordsjø II er tildelt, mens Utsira Nord er utlyst, og 20 andre havvindområder er under utredning. Henrik Hoel, senior kommunikasjonsrådgiver i Energidepartementet, påpeker at det stilles krav i prekvalifiseringskriteriene for Sørlige Nordsjø II og i de kvalitative kriteriene for Utsira Nord om at søkerne må legge frem en prosjektplan. Denne planen må beskrive planlagte tiltak knyttet til avfallshåndtering, potensialet for materialgjenvinning og ombruk. Ved å stille slike krav, håper departementet å bidra til å fremme bedre løsninger. Det bygges stadig flere havvindparker verden over, og turbinene blir stadig større. Neste generasjons rotorer vil ha en diameter på 310 meter, som tilsvarer tre fotballbaner. Hver turbin krever flere hundre tonn stål, kompositter, betong, kobber og aluminium, i tillegg til sjeldne jordmetaller som neodymium, praseodymium, dysprosium, og terbium. Etter endt tjenestetid fraktes turbinbladene i land, og tusenvis av kilometer med kabler for milliarder av kroner ligger allerede klare. Knappheten på sjeldne jordarter er blitt et spørsmål om stormaktspolitikk. En del av disse metallene finnes ikke i Europa, og Kina har en nær monopol på handelen med dem





