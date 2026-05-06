Vinn en halv million kroner for å se VM i Times Square – og andre norske sportsnyheter

En person kan vinne nesten en halv million kroner for å se alle VM-kampene i en boks i Times Square. I tillegg til denne unike jobben, inkluderer nyheten også oppdateringer om norske fotballspillere som Mats Zuccarello og Martin Ødegaard, sjakkspiller Magnus Carlsen og ishockeyspillere som Andreas Lilleberg.

En heldig fotballfan kan vinne en fantastisk belønning på nesten en halv million kroner for å se alle 104 VM-kampene i en gjennomsiktig boks midt i Times Square i New York.

Jobben, som omtales som «sjef for VM-titting», kommer med en lønn på 50.000 dollar (462.669 kroner) for 39 dager med jobb. Den utvalgte kandidaten må se hvert eneste minutt av VM-festen og vil sitte i en boks midt i et av de travleste stedene i USA. Fox beskriver dette som den beste sommerjobben på markedet, men bare for en vill supporter som er villig til å få denne «once in a lifetime»-opplevelsen. Interesserte kan søke på jobben gjennom rekrutteringsselskapet Indeed.

Den utvalgte vil få beskjed 6. juni underveis i Fox' sending av baseballkampen mellom Boston Red Sox og New York Yankees. Første dag på jobb blir 11. juni for å se kampen mellom Mexico og Sør-Afrika. VM varer fram til finalen utenfor New York 19. juli. I en annen fotballnyhet ble norske Mats Zuccarello og Minnesota Wild slått 2–5 av Colorado Avalanche i sluttspillet.

Til tross for en assist fra Zuccarello, var det ikke nok til å redde laget. Colorado Avalanche ledet tidlig, men Minnesota utlignet raskt. Avalanche tok imidlertid ledelsen igjen og vant til slutt med 5–2. Zuccarello fikk også to minutter på benken etter å ha spent bein på Artturi Lehkonen.

Den tredje av inntil sju kamper mellom de to lagene i den andre sluttspillrunden, spilles lørdag på Minnesota Wild sin hjemmebane. I Champions League-semifinalen mellom Arsenal og Atletico Madrid vil norske Martin Ødegaard og Alexander Sørloth møtes. Ødegaard, som er kapten for Arsenal, har vært utelukket på grunn av en kneproblematikk, men er nå klar igjen. Sørloth, som spiller for Atletico Madrid, har vært på en scanning, men er klar til innhopp.

Ståle Solbakken, som er trener for Atletico Madrid, har oppdatert om spillernes tilstand. I sjakknyheter slo Magnus Carlsen tilbake etter sitt eneste tap i turneringen og vant mot den eneste kvinnelige deltakeren, Zhu. Carlsen står med tre poeng på fem runder og skal møte Andy Woodward og Yagiz Kaan Erdogmus i de gjenstående partiene. Etter turneringen i Sverige reiser Carlsen til Norge for å delta i Norway Chess som spilles i Oslo fra 25. mai.

I ishockeynyheter må Norge klare seg uten backen Andreas Lilleberg i VM på grunn av en skade etter å ha fått en puck i ansiktet. Lilleberg har mistet mange kamper for Tampa Bay Lightning og var for fullt tilbake i slutten av mars. Sportssjef Patrick Thoresen opplyser også at det er usikkert om Stian Solberg blir klar for VM





