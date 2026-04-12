Vinteren slipper ikke taket helt ennå: Værforhold og hjultyveri i fokus

Midten av april betyr ikke nødvendigvis at vinteren er over. Værforhold i høyden kan by på overraskelser, mens hjultyveri er et økende problem. Tryg Forsikring advarer om nattefrost, snøfall og viktigheten av godt veigrep. Samtidig oppfordres bileiere til å sikre hjulene sine mot tyveri, spesielt eiere av elbiler med dyre hjulsett.

Selv om kalenderen viser midten av april og våren er godt i gang i lavlandet, er det viktig å huske at vinteren ikke nødvendigvis har sluppet taket overalt. Spesielt for de som planlegger å ferdes i høyden, enten det er fjellturer eller andre aktiviteter, kan det fortsatt vær e utfordrende vær forhold. Nattefrost og snøfall kan forekomme, og det er derfor avgjørende å vær e forberedt.

Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, minner om at sjåfører har et ansvar for å sikre godt veigrep hele året. Kravet om tilstrekkelig veigrep overskygger fristene for bruk av piggdekk. Dette er en påminnelse om at sikkerhet alltid kommer først, uavhengig av kalenderen.\I tillegg til værforholdene, er det en annen bekymring som melder seg i disse dager: hjultyveri. Sesongen for hjulskifte sammenfaller med en økning i tyverier av komplette hjulsett. Tall fra Tryg viser at det i fjor var et betydelig antall tyverier fra biler, og en stor andel av disse involverte dekk og felger. Eiere av større elbiler bør være spesielt oppmerksomme. Disse bilene har ofte dyre hjulsett, og de er attraktive mål for tyver fordi de er lette å omsette for en god pris. Tyvene beskrives som frekke og målrettede, og tyveriene skjer ofte på kort tid. Det er ikke uvanlig at hjul blir stjålet i løpet av få minutter, selv når bilen står rett utenfor eierens hjem. Forsikringsselskapet har sett tilfeller der hjul har forsvunnet mens eieren har vært inne i huset.\For å beskytte hjulene dine, er det flere forholdsregler du kan ta. Dersom du ikke har et låsbart rom for oppbevaring, anbefales det å gjøre det vanskeligere for tyvene. En solid kjetting som fester hele hjulsettet sammen, og som er boltet fast i veggen, kan være en effektiv løsning. Dette kan redusere risikoen for tyveri betydelig. Det er viktig å huske at tyveriene ofte skjer i private oppkjørsler, garasjer eller rett utenfor boliger. Derfor er det viktig å være proaktiv og ta de nødvendige forholdsreglene for å sikre hjulene dine. Å tenke på både veigrep og tyverisikring før våren er offisielt i gang er en smart handling for å sikre en trygg og problemfri sesong





