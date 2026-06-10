Violation of Peace and Property in Belfast after Knife Attack and Riots

The news text describes incidents of arson, looting, and violence in Belfast, Northern Ireland, following a knife attack and subsequent riots. The text also mentions the arrest of a Sudanese immigrant for attempted murder and the condemnation of the violence by the Northern Ireland's first minister and a Belfast parliament member.

Boliger, busser og biler er satt i brann i Belfast etter at demonstrasjoner tirsdag kveld utviklet seg til kaos. En sudansk innvandrer er siktet for drapsforsøk etter angrepet, som skal ha blitt fanget på video.

En politikonferanse tirsdag ettermiddag opplyste at offerets tilstand er fortsatt alvorlig. Graffiti og mørkkledde personer som setter en buss i brann vises i bildene. Ifølge Sky News kastes også demonstranter ting på politibilene som har tatt oppstilling. Nord-Irlands første ministre Michelle O’Neill går hardt ut mot angrepene under demonstrasjonene i Belfast.

Grupper av maskerte menn brenner familier ut av hjemmene deres, skriver O’Neill i et innlegg i sosiale medier. Flere brannbrøler brøt ut etter knivangrepet i byen mandag kveld. Nord-Belfast-parlamentsmedlem John Finucane fordømmer volden som har brutt ut og kaller det uakseptabelt. Finucane viser til at familiehjem og bedrifter er blitt angrepet, biler og busser brent ut, og at deler av lokalsamfunnet står i flammer.

Han sier det er forståelig at folk reagerer med avsky etter det han omtaler som et forbrytelseforsøk. Men ingen har rett til å spre frykt, terrorisere uskyldige familier eller skape lovløs uro i gatene våre, sier han. Brannmannskaper forsøker å slukke en brann ved en leilighet i Belfast natt til onsdag. Deler av Belfast framstår som en «spøkelsesby» etter at uroen brøt ut tirsdag.

Restaurants og butikker som normalt ville vært fulle på denne tida av kvelden, holder nå helt stengt





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