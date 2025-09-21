Visekunstneren Ivar Bøksle er død

Den kjente visekunstneren Ivar Bøksle, far til artisten Helene Bøksle, er gått bort etter lengre tids sykdom. Han var en sentral figur i sørlandsk musikkliv.

Lytt til saken. Ivar Bøksle , en markant skikkelse innen sørlandsk visekunst og far til artisten Helene Bøksle , har gått bort. Dette melder Avisen Kristiansand. Han sovnet stille inn lørdag, med sin kjære kone Nina Hammersmark ved sin side. Bøksle hadde kjempet mot alzheimer i seks år, en sykdom som gradvis fratok ham hans kjæreste minner og evner. Han ble omsorgsfullt ivaretatt ved Vigeland omsorgssenter i Mandal de siste årene, hvor han mottok den pleien og omsorgen han trengte.

Tapet av Ivar Bøksle er et stort savn for mange, ikke bare i familien, men også i det musikalske miljøet på Sørlandet, hvor han satte dype spor.\Datteren, Helene Bøksle (44), en velkjent og høyt profilert artist og skuespiller, deler sine sterke følelser i forbindelse med farens bortgang. Hun uttaler til Avisen Kristiansand at hun vil kjenne et dypt savn etter samtalene med sin far. Helene beskriver sin far som en som har betydd enormt mye for henne, på flere plan. Han var ikke bare en far, men også et musikalsk forbilde som inspirerte henne og formet hennes kunstneriske uttrykk. Hans dedikasjon til visekunsten og hans sterke tilknytning til Sørlandet, har gitt henne en dyp forankring til regionen, som alltid vil være en del av hennes identitet og musikk. Helene uttrykker at hun kommer til å savne de lange og meningsfulle samtalene de hadde om musikk og om livet generelt. Hun vil også huske de fredfulle stundene hvor han satt på trammen på Frydnes og betraktet fjorden på sin helt spesielle måte, uten å behøve å si så mye. Disse stundene var preget av stillhet, ettertanke og en dyp forståelse av livet.\Ivar Bøksle hadde en imponerende bakgrunn. Han hadde fem års utdannelse ved Norges musikkhøgskole, og brukte deretter mange år av sitt liv på å formidle kunnskap som pedagog og lærer ved Universitetet i Agder. Hans engasjement for musikk og utdanning har hatt stor innflytelse på mange. Han etterlater seg fem barn; Camilla Klara Juell Moe Bøksle (1971-2025), Kristoffer Moe Bøksle, Helene Tørres og Tobias Bøksle. I 1972 debuterte Ivar Bøksle sammen med sin lillebror, Eivind Bøksle, med albumet «Viser fra Sørlandet». Duoen ble svært populær, og de ga ut ytterligere to album gjennom årene. I tillegg til samarbeidet med broren, ga han ut et album med Jens Graasvoll, «Dudelidelei», i 1992. Som soloartist platedebuterte Ivar Bøksle i 2001 med «Sange fra min ø», og i 2007 kom albumet «Øen». Ivar Bøksle ble født 29. april 1947. Han tilbrakte store deler av sitt liv på Frydnes utenfor Mandal, et sted som var dypt forankret i hans identitet og som gjenspeiles i hans musikk og livsverk





