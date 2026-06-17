Vitne tok feil: Eier dirka opp egen bil-lås i Steinkjer. Politiid handlinger på ATV, fartøy og butikks tyveri i Innherred

En samling av politisaker fra Steinkjer, Verdal og Levanger: et feilaktig anslag om biltyveri, en stjålen ATV funnet på toglinje, en advarsel for høy fart, og et butikks tyveri av øl. Politiets arbeid og mistenkte identifisert.

Et vitne observerte en mann som dirket opp låsen på en bil i Steinkjer onsdag formiddag, før han kjørte avsted med kjøretøyet. Samtidig ringte vitnet politiet, som straks utsendte patrulje for å stanse bilen.

Etterforskningsleder Kjetil Mollan hos politiet på Innherred bekrefter at bilføreren viste seg å være eieren av bilen, og at han hadde problemer med låsen som førte til at han dirka den opp. Dette var et tilfelle av misforstand fra vitne, ikke et faktisk tyveri. I en annen sak onsdag morgen klokka 09 ble politiet varslet om en ATV som sto på toglinja ved Boby'n i Verdal. ATV-en var meldt stjålet i forrige uke.

Politiet har startet etterforskning og har en konkret mistenkt i saken. Tirsdag kveld klokka 21.53 ble politiet informert om en bil som kjørte i svært høy hastighet på E6 i Mulelia i Levanger. Bilen ble stanset, men det ble ikke tatt hastighetsmåling. Bilføreren mottok en kraftig advarsel, og han "la seg ganske så flat" ifølge Mollan.

I et tredje tilfelle tirsdag klokka 14.26 ble politiet varslet om et tyveri i en Kiwi-butikk på Kirkegata i Levanger, der en kvinneスタール øl og løp ut av butikken. Hun etterlot noen eiendeler på stedet, og politiet har en god formening om hvem hun er. Den mistenkte er en kvinne i 30-årene hjemmehørende i Innherred. Disse sakene demonstrerer ulike typer politiaktivitet i regionen, fra misforståtte situasjoner til aktuelle tyverier, og viser betydningen av vitneobservasjoner og rask politioppfølging.

Politiet på Innherred håndterer både små og større saker, og ivaretar tryggheten i lokalsamfunnet gjennom proaktiv patruljering og etterforskning





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