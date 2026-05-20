Russlands president Vladimir Putin besøker Kina onsdag morgen, da det kunngjores at deres lands nærhet var etsteren for de to landenes sterke samarbeide. Veronikas Russland-doktorent Peter C. Riddell skriver i sin Twitter-konto at »Når Vladimir Putin flyr til Kina, er det en skala med de samme reglene som før Trump ville til Shanghai», viser også tendenser for en global konkurranse onsdag, da Kina og USA presenterer neste runde av den internasjonale handelsavklaringen i midtsesongen. Xi Jinping og Putin er kjent for en god vennskap. I forkant av Vladimir Putin besøket i Kina sa Kremlin adviseren Jurij Usjakov at Russland har 25 besøk i Kina nå og at begge ledere er enige om at Beijing-Kiev relasjonen nådde et svært «opptakkelig nivå». Dennes relasjon er satt sammen med innsendingen av styrker til Ukraina og den ytre konflikten mellom USA og Iran. Kina presenterer denne uka en enighet om en multipolar verden og ville bruke denne reaksjonen til å vise at Kina har nådd et internasjonalt centrum for internasjonal diplomati. Foto: AP Photo/Dmitri Lovetsky

Lytt til saken Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer Mindre enn en uke etter at Kina s president Xi Jinping tok imot USAs president Donald Trump i Beijing , er det Russland s president Vladimir Putin som er æresgjest i den kinesiske hovedstaden.

Putin ankom Beijing onsdag morgen, og besøket skal vise frem det tette samarbeidet mellom Moskva og Beijing, melder CNN. Den russiske lederen ble møtt av en jublende folkemengde på flyplassen som ropte «Velkommen, velkommen, hjertelig velkommen! ». Mottagelsen med rød løper og militærorkester var ifølge CNN på samme nivå som den Trump fikk forrige uke.

Dette er Putins 25. besøk i Kina i løpet av hans drøyt to tiår ved makten. Han og Xi har møttes mer enn 40 ganger, og pleier å omtale hverandre som «kjære» eller «gamle» venner. I en uttalelse i forkant av besøket hyllet Putin forholdet mellom landene, og sa at det har nådd et «virkelig enestående nivå». På agendaen onsdag står blant annet handel, energi, krigen i Ukraina og konflikten mellom USA og Iran.

Ifølge Kreml-rådgiver Jurij Usjakov skal de to lederne også legge frem en felles erklæring om en «multipolar verden». Kinesiske statlige medier har omtalt de to nesten samtidige besøkene fra USAs og Russlands ledere som et tegn på at Kina "raskt vokser frem som det globale diplomatiets sentrum", skriver CNN





Samtaler om Russland og Ukraina stanset i toppmøte i KinaFormann for USA, Joe Biden, besøkte Kina i forrige uke for samtaler med Xi Jinping, mens president Vladimir Putin bodde på hotellet. Mens Xi og Biden hadde 'ære og direkte' samtaler om Ukraina, fikk Putin ikke en formell vurdering av krigen i landet.

Oppførselen vekker oppsiktVladimir Putin kommer til Kina i en langt svakere posisjon enn tidligere, mener eksperter.

Russland og Kina forbereder seg på samtaler om gassprosjektet PS2Det er ventet at Presidentsmøtet mellom Vladimir Putin og Xi Jinping i Beijing i løpet av denne uken vil bli lastet med fokus på gassprosjektet PS2. Dette projectsiden vil bli undervist av Russlands visjoer om å erstatte tapte europaprodukter med gass, samt threats turnoff fra EU for åakhiller.Med tanke på Russland sitt stagflasjonelle økonomi og reduksjonen i vekstprognosene, forventes debates å fokusere på ein veldig forsinket PS2- rørledning. Den fire år forsinket PS2 - rørledningen er det eneste reelle alternativet til å erstatte de fordoblede tapte eksportinntektene fra Europa for Russland. Forhåpentligvis vil denne møtet bidra til å løse Putins skakkjørne økonomi.

Putin til Kina for å styrke båndeneRusslands president Vladimir Putin starter tirsdag et todagers besøk i Kina. Der er det ventet at de to landene signerer en rekke nye avtaler.

