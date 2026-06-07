VM 2026: Fotballstjerner, penger og drømmen om gull

En gjennomgang av de mest kjente spillerne som deltar i VM 2026, deres formuer og hva de kan bety for sine landslag i den kommende turneringen.

Verdens fotballstjerner forbereder seg på VM i 2026, og spenningen er til å ta og føle på. Det er fortsatt uvisst hvilket lag som vil bære gulltrofeet hjem, men det er én ting som står klart: de beste spillerne på planeten vil gi alt for å sette sine merker på turneringen.

På den ene siden har veteranene Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, som har vært sentrale i tidligere mesterskap og fortsatt kan levere magi på banen. På den andre siden har en ny generasjon av stjerner som Lamine Yamal, Erling Braut Haaland og to‑ganger finalist Kylian Mbappé, som nå er i rampelyset og vil bli fulgt med stor oppmerksomhet gjennom sommeren.

Den som fører sin nasjon til seier på verdensscenen, vil bli feiret som en helt i hjemlandet, og med slike æresbevis kommer også enorme økonomiske belønninger. I dagens fotball er pengeverdien like viktig som spilleevnen, og mange av verdens toppspillere har allerede opparbeidet seg formuer som gjør dem til noen av de rikeste menneskene i sportens verden. James Rodríguez fra Colombia er et eksempel på dette.

Etter å ha vunnet gullstøvelen i VM 2014 med seks mål og deretter gjort overganger til klubber som Real Madrid, Bayern München og Everton, har Rodríguez nå en nettoformue på omtrent 59 millioner pund. I dag spiller han for MLS‑klubben Minnesota United, men hans innflytelse på den internasjonale scenen er fortsatt merkbar. Erling Braut Haaland, Norges mest kjente spiss, er for tiden en av de mest ettertraktede spillerne med en overgangsverdi som skyter i været.

På 25 år har han allerede scoret 162 mål på 198 kamper for Manchester City, og han regnes som den best betalte spilleren i Premier League med en ukentlig lønn på over en halv million pund. Riyad Mahrez, som etablerte seg som en av verdens beste kantspillere under Leicester Citys mirakuløse sesong, har i mellomtiden byttet til Al‑Ahli etter en suksessrik periode i Manchester City hvor han vant fire ligatitler.

Asia‑representanten Son Heung‑min har også gjort inntrykk: etter en lang periode i Tottenham, hvor han til slutt sikret seg en Europaliga‑tittel før han gikk over til Los Angeles FC i MLS, har han bygget opp en nettoformue på 74 millioner pund. Hans popularitet i Sør‑Korea betyr også at han får lukrative merkevareavtaler, selv om hans spillerkarriere sakte begynner å avta.

Den egyptiske stjernen Mohamed Salah har nå forlatt Liverpool som fri spiller etter en imponerende periode på Anfield, hvor han tjente rundt 400 000 pund i uka. Salah var en nøkkelspiller i Liverpool sine to Premier‑League‑seire og Champions‑League‑tittelen, og hans fremtidige klubb vil måtte forvente høye lønnskostnader. Harry Kane, Englands toppscorer med 74 mål på landslaget, har også annonsert ambisjoner om å vinne Ballon d'Or i 2026 etter å ha levert 61 mål i en sesong for Tottenham.

Med en personlig formue på 110 millioner pund er han en av de rikeste aktive spillerne. Kylian Mbappé, som har vært Frankrikes nøkkelspiller i de to siste VM‑turneringene, har oppnådd historiske bragder som å score hat‑trick i en VM‑finale (selv om Frankrike tapte mot Argentina i 2022). Etter å ha hoppet fra Monaco til PSG og deretter Real Madrid i 2024, har han etablert seg som en av de mest ettertraktede angriperne i verden.

Til tross for at de store trofeene i Spania fortsatt er uoppnådd, er hans økonomiske situasjon solid og han trenger ikke å bekymre seg for penger. Neymar, den brasilianske kantspilleren som mange tvilte på skulle få plass på landslagets VM‑tropp, ble likevel valgt av trener Carlo Ancelotti. På 34 år er han ikke lenger den samme spilleren som dominerte før, men hans tekniske ferdigheter er fortsatt bemerkelsesverdige.

En nylig muskelskade i høyre legg har imidlertid satt hans form i fare rett før turneringen, og han kjemper nå mot klokken for å komme i form i tide til å bidra til Brasils jakt på gull. Alt i alt lover VM 2026 å bli en kamp om både prestasjoner på banen og økonomisk makt.

Mens noen spillere kjemper for å sikre sine nasjoners første VM‑tittel, ser andre på muligheten til å styrke sine personlige merkevarer og sikre en finansiell framtid etter fotballkarrieren. Det er denne kombinasjonen av sportlig driv og økonomisk innflytelse som gjør den kommende turneringen så fascinerende for både fans og investorer





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