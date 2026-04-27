VM-drømmen kan knuses for Solbakkens elever – her er tidslinjen

Ståle Solbakken må innen 11. mai sende inn en liste med 55 spillere til FIFA som er aktuelle for VM-troppen. De 26 som skal reise til mesterskapet vil kun bli valgt fra denne listen, noe som betyr at tiden renner ut for spillere som ønsker å vise seg frem.

HAMAR (TV 2): Flere spillere som drømmer om å representere Norge i fotball-VM kan få sine forhåpninger knust i løpet av de kommende ukene. Landslag ssjef Ståle Solbakken er i gang med den avgjørende prosessen med å velge ut de 26 spillerne som skal delta i mesterskapet.

Men det mange kanskje ikke er klar over, er at FIFA krever en foreløpig troppsliste før den endelige uttaket. Innen 11. mai må det norske landslaget sende inn en liste med maksimalt 55 spillere som er aktuelle for VM-troppen. Dette betyr at de 26 som til slutt skal reise til VM, kun kan velges fra denne listen. Lagleder Are Hokstad bekrefter dette i en SMS til TV 2.

I praksis betyr dette at spillere som ønsker å bli vurdert for VM, har svært kort tid på seg til å vise hva de er gode for. De neste to ukene blir avgjørende for mange. I podkasten Spiss Vinkel utdyper Ståle Solbakken hvordan han jobber med utvelgelsen, og hvordan Eliteserien følges med. Han forklarer at listen på 55 spillere først og fremst er en sikkerhetsmekanisme.

– Dette handler om reserver, og at vi må registrere noen ekstra spillere på hver posisjon i tilfelle skader. Vi må være sikre på at vi har en tropp som harmonerer med den vi i utgangspunktet ønsker å ha, sier Solbakken. På Hamar virker det som om landslagssjefen har en ganske klar formening om hvilke 26 spillere han vil ta med seg. Arbeidet med å sette opp listen på 55 navn tar derimot mindre tid.

– Nei, dette er ingen offentlig tropp for noen, understreker Solbakken. Spillere som Emil Breivik fra Molde har nylig vist god form, og kjemper om en plass i troppen. De siste ukene har flere spillere meldt seg på i kampen om VM-billetten. Hugo Vetlesen i Club Brugge og Emil Breivik i Molde har begge vist lovende takter.

Eivind Helland har fått spilletid i Bologna, og det kan bli en intern kamp mellom Odin Bjørtuft fra Bodø/Glimt og Henrik Falchener fra Viking om en plass i troppen. Solbakken antyder at de kanskje ikke vil melde inn hele 55 spillere. – Jeg er usikker på om vi melder inn 55. Jeg tror vi legger oss på rundt 45 pluss, for noe mer enn det er det ikke behov for.

Da har vi god dekning på alle plasser, sier han. Dette betyr at det kreves mye for at prestasjoner i de kommende ukene skal føre til at en spiller blir inkludert i 55-mannstroppen. Solbakken anslår at rundt 20 spillere allerede er sikre på en plass i VM-troppen. – Så det er ikke sånn at alle på den lista (på 55), skal ha et så stort håp om å komme med i VM-troppen.

Da må fryktelig mye gå galt, sier han. Likevel forsikrer han om at de har kontroll på situasjonen, og at de har reserver på hver posisjon. Han tviler på at de vil melde inn 55 spillere, da de ikke ser behovet for det. Denne prosessen understreker viktigheten av å prestere på et høyt nivå i både klubb- og landslagsfotball for å sikre seg en plass i den endelige VM-troppen.

Konkurransen er hard, og marginene er små. De neste ukene vil være avgjørende for mange spillere som drømmer om å delta i fotball-VM





