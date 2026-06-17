VM-eksplosjon: Norge i fotballfeber som aldri før

Fotball-VM har satt Norge i ekstase. Nærmere 1,5 millioner så åpningskampen på midnatt, drakter selges for svimlende penger, og hele nasjonen samles. Medieeksperter og sosiologer tolker fenomenet som massekommunikasjon og et dypt fellesskapsbehov som bare landslaget kan oppfylle.

Norge har aldri opplevd noe lignende. Landet er helt i ekstase over fotball-VM der det norske landslaget deltar for første gang på 28 år. Drakter selges for svimlende summer på finn.no, folk stiller i køer på natten for å sikre seg en plass foran storskjermene, og skoler tilpasser seg kamptidene.

TV 2 meldte at nesten 1,5 millioner nordmenn så åpningskampen mot Irak som startet midt på natta. Medieekspert Lasse Gimnes, cand. polit. i medier og kommunikasjon, har fulgt TV-tall i 30 år. Han kaller det massekommunikasjon vi knapt har sett i moderne medietid. Snittseeren på 1,321.000 som så hele kampen er ekstraordinært når man tenker på at kampen startet klokken midnatt.

Seerandelen var imponerende med 97 prosent. Gimnes tror mange som så ikke er tradisjonelle fotballfans. Interessen går forbi fotballkunnskap og handler om en felles nasjonal opplevelse. Sosiolog Arve Hjelseth forklarer at køen til storskjermen også er en del av opplevelsen der man føler fellesskap.

I dagens fragmenterte medielandskap er det sjelden at nesten hele landet samles om én begivenhet. Landslaget har en unik evne til å samle masser, noe verken klubbfotball eller andre idretter klarer. Totalt sett var over 54 millioner mennesker i USA, Canada og Mexico vertsnasjonenes første kamper, ifølge Fifa. Juni er vanligvis en svak TV-måned, men fotballdeltagelse har påvirket seertallene sterk.

Den nasjonale mengdeneffekten er tydelig slik Gimnes formulerer det: to streker under. Verden ser også på





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