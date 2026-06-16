VM-feber på Jæren: Skole gir fri til hele klassetrinn for å se Haaland

På Bryne ungdomsskole har elevene i åttende trinn fått fri onsdag for å kunne se VM-kampen med Erling Haaland. Rektor forteller om kveldsskole, fellesstemning og at både lærer og foreldre skal se kampen. Saken har også vakt politisk debatt.

I nat blir det vanskelig å legge seg før midnatt for mange nordmenn, og kanskje enda vanskeligere å komme seg på jobb eller skole i morgen.

Men på Bryne ungdomsskole, gamleskolen til Jærens store sønn, har de funnet løsningen: Kveldsskole og fri hele onsdag! Drømmen er en Haaland-scoring eller to. Vi har litt opplegg før kampen starter ved midnatt, så er det hjem klokken 02. I morgen har de fått fri, sier rektor ved Bryne ungdomsskule, Iselin Gjære Lothe til VG.

Jærbladet omtalte saken først. Det var lærere på skolen som tok initiativ til at 8. trinn skulle få se kampen sammen. Tirsdag er det kveldsskole for åttendeklassingene som fikk fri på dagen. Timeplanen viser drømmekveld med VM-kamp og oppmøte klokken 21.

Vi gleder oss kjempemasse til kamp. Her på skolen er det lærere som har hatt Erling som elev og det er elever som ser opp til ham, sier rektor Lothe. Det har vært Haaland-feber på Jæren lenge, men det er noe spesielt som skjer nå. Både lærere og foreldre skal være med å se VM-kampen.

Jeg skal også innom. Det er noe på det å kjenne på stemningen når man ser kampen sammen, sier Lothe. Temaet er faktisk blitt til en politisk debatt etter at KrF-leder Dag Inge Ulstein tok til orde for at barn burde få ta fri fra de første skoletimene onsdag i VG. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun svarte med å understreke at elevene fortsatt må komme presis på skolen til det klokkeslettet som skolen avtaler.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum kalte forslaget til Ulstein helt idiotisk i et intervju med Dagbladet. Fri for et helt klassetrinn på ungdomsskolen til en av landslagets stjerner, altså. Hva så med kapteinens skole? Vi gjør ikke noe spesielt i morgen, sier rektor ved Børresen skole, Monica Elstrøm, når hun blir spurt om Martin Ødegaards gamle skole skal gjøre noe lignende som på Bryne.

Heldigvis for elevene på Børresen skole er tirsdag den siste dagen med muntlige eksamener. Onsdag er det Børresendagen med aktiviteter og grilling for hele skolen, så det er lite som stopper dem fra å sitte oppe og se deres egen Martin Ødegaard lede Norge ut på Boston Stadium natten før. Jeg regner med at mange skal se kampen, og at mange kommer slitne på skolen i morgen, sier Elstrøm





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