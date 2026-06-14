VM‑feberen får TV‑salget til å skyte i været - store skjermer etterspurt i hele landet

Den kommende fotball‑VM‑turneringen har ført til en kraftig økning i salget av store TV‑skjermer i Norge. Power og Elkjøp rapporterer tredobling av 75‑tommere og 170 prosent vekst for 85‑100‑tommere. En YouGov‑undersøkelse viser at nesten halvparten av befolkningen vil se kampene hjemme, mens en betydelig andel planlegger å bruke mobilen i senga.

Når Norge igjen får spille fotball‑VM - første gang siden 1998 - er det ikke bare landslaget som får en oppgradering. Mange nordmenn ser allerede nå frem til å bytte ut den gamle teleskjermen i hjørnet av stuen med en ny, større modell som kan gi dem den ultimate kampopplevelsen.

På Power‑butikken i Grensen i Oslo merker selger Thor Håkon Skogstad Kristiansen den økende etterspørselen tydelig. - Det er de store TV‑ene som går mest av. - Vi har sett en betydelig vekst i TV‑salget i forbindelse med VM‑feberen, sier Kristiansen.

Power rapporterte tidligere i juni at spesielt 75‑tommere har hatt en tredobling i salget sammenlignet med samme måned i fjor, og at selskapet i løpet av én uke solgte like mange 100‑tommere som de hadde gjort i hele mai samlet. Konkurrenten Elkjøp registrerer også en kraftig oppsving. Ifølge en uttalelse til E24 er TV‑salget deres opp 25 prosent gjennom mai og hittil i juni, sammenlignet med samme periode i fjor.

Joachim Barth, kommunikasjonsrådgiver i Elkjøp, forklarer at salget av de aller største skjermene - 85 til 100 tommer - har steget med omtrent 170 prosent i den samme perioden. Med stjerner som Erling Haaland og Martin Ødegaard på TV‑skjermen, ser mange fans for seg en ekstra stor skjerm som det naturlige valget for å følge kampene fra stuen.

Elkjøp understreker at denne trenden ikke kun er kortvarig, men et resultat av en langsiktig utvikling hvor forbrukerne etterspør større flater, bedre bildekvalitet og kraftigere lydsystemer. I tillegg til de store skjermene er det også et voksende marked for ekstra‑TV‑er i hjemmet. Kristiansen fra Power forklarer at mange voksne menn ofte ønsker en egen TV til kontoret eller gjesterommet for å unngå konflikter når flere skal se forskjellige program.

Samtidig påpeker han at alle aldersgrupper og kjønn viser interesse for å kjøpe ny TV i forbindelse med turneringen. En fersk YouGov‑undersøkelse bestilt av Telenor viser at 44 prosent av befolkningen planlegger å se VM‑kampene hjemme foran TV‑en, mens kun 11 prosent foretrekker pub‑ eller restaurantvisning. Åtte prosent planlegger å følge kampene på mobilen i senga, og blant de 18‑ til 29‑år gamle er dette tallet så høyt som 22 prosent, omtrent like vanlig som å gå på puben.

Til tross for den store entusiasmen, er 43 prosent av respondentene sikre på at de ikke vil følge mesterskapet i det hele tatt. Denne blandingen av høy etterspørsel etter store skjermer og varierende seervaner viser hvordan VM‑feberen påvirker både forbrukeradferd og detaljhandelen i Norge





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