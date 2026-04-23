VM-finalen 2026: Billetter selges for millioner – Fifa tjener enormt

Billetter til fotball-VM-finalen i 2026 selges for astronomiske summer på Fifas videresalgsnettsted, med priser opp mot 23 millioner norske kroner. Fifa tar et betydelig gebyr på hvert salg, og prisene er langt høyere enn ved tidligere VM-finaler.

Fotball-VM-finalen i sommer, som spilles 19. juli på MetLife Stadium i New Jersey, har allerede blitt en eksklusiv affære for de aller rikeste. Billetter til den prestisjetunge kampen omhandler nå astronomiske summer på Fifa s offisielle videresalgsnettsted, og prislappene overgår langt det man tidligere har sett for fotballarrangementer.

Ifølge rapporter fra The Guardian selges fire billetter til finalen for hele 2,3 millioner dollar stykket – en sum som tilsvarer omtrent 23 millioner norske kroner. Disse ekstremt kostbare billettene befinner seg bak målet på nedre tribune, og representerer de mest ettertraktede plassene for de som ønsker å oppleve VM-finalen på nært hold. Denne utviklingen illustrerer en dramatisk prisøkning sammenlignet med tidligere VM-finaler, og reiser spørsmål om tilgjengeligheten og inkluderingen i verdens største fotballturnering.

Fifa, det internasjonale fotballforbundet, har valgt å ikke regulere prisene på videresalgssiden direkte. I stedet tar de et gebyr på 15 prosent fra både kjøper og selger av billettene. Dette betyr at Fifa selv vil tjene betydelige summer på hvert salg, nærmere bestemt 690.000 dollar per billett dersom en av de dyreste billettene skulle bli solgt for 2,3 millioner dollar.

Utover disse ekstreme prisene, varierer billettene i pris fra 138.000 til 207.000 dollar, mens de rimeligste billettene som er tilgjengelige på videresalgsnettstedet koster rundt 11.000 dollar. Denne store spredningen i priser understreker den økende kommersialiseringen av fotball-VM og den voksende kløften mellom de som har råd til å delta og de som ikke har det. Tidligere har Fifa implementert begrensninger på videresalgspriser, og holdt dem på nivå med pålydende verdi.

Men for VM 2026 har forbundet valgt å fjerne disse begrensningene, en beslutning som er begrunnet med det løst regulerte annenhåndsmarkedet i USA og Canada, hvor turneringen arrangeres. Fifa argumenterer for at prisbegrensninger ville ha drevet videresalget over på uoffisielle tredjepartssider som StubHub, og dermed oppmuntret til svartebørshandel. Ved å tillate friere prissetting på sin egen videresalgsplattform, håper Fifa å kontrollere markedet og sikre en viss grad av transparens.

Likevel er det mange som stiller spørsmål ved om denne strategien faktisk gagner fotballfans, eller om den primært kommer Fifa og spekulanter til gode. For å sette dette i perspektiv, kostet de dyreste billettene til VM-finalen i Qatar i 2022 kun 1.600 dollar. Dette er en enorm forskjell sammenlignet med de nåværende prisene, og illustrerer den dramatiske prisøkningen som har funnet sted.

Fifa har også økt toppprisen for billetter kjøpt direkte fra forbundet til nesten 11.000 dollar, noe som ytterligere bidrar til den økende eksklusiviteten rundt arrangementet. Denne utviklingen reiser viktige spørsmål om fotballens rolle som en global idrett som skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomisk status.

Det er tydelig at VM-finalen i 2026 er i ferd med å bli en begivenhet forbeholdt de aller rikeste, og at drømmen om å oppleve en VM-finale på nært hold blir stadig fjernere for mange fotballfans





