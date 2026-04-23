VM-finalen: Billetter selges for over 21 millioner kroner

Billetter til fotball-VM-finalen i New Jersey selges for astronomiske summer på Fifas videresalgsnettsted, med priser opptil 2,3 millioner dollar per stykk. Prisøkningen er dramatisk sammenlignet med tidligere VM-finaler.

Fotball-VM-finalen i sommer, som spilles 19. juli på MetLife Stadium i New Jersey , har allerede nå blitt en eksklusiv affære for de aller rikeste. Billetter til den prestisjetunge kampen omhandler nå astronomiske summer på Fifa s offisielle videresalgsnettsted, og prislappene sjokkerer selv garvede fotballentusiaster.

Ifølge rapporter fra The Guardian selges fire billetter til finalen for hele 2,3 millioner dollar stykket – en sum som tilsvarer omtrent 21,4 millioner norske kroner. Disse ekstremt kostbare billettene befinner seg bak målet på nedre tribune, og representerer dermed de mest ettertraktede plassene for de som ønsker å oppleve VM-finalen på nært hold. Prisnivået er en dramatisk økning sammenlignet med tidligere VM-finaler, og illustrerer den økende kommersialiseringen av fotballens største begivenhet.

Fifa, det internasjonale fotballforbundet, har valgt å ikke regulere prisene på videresalgssiden direkte. I stedet tar de et betydelig gebyr på 15 prosent fra både kjøper og selger av billettene. Dette betyr at Fifa vil sitte igjen med hele 690.000 dollar for hver billett som selges for 2,3 millioner dollar. Selv om dette kan virke som en lukrativ ordning for forbundet, reiser det også spørsmål om tilgjengeligheten og rettferdigheten i billettsalget.

Andre billetter til finalen varierer i pris fra 138.000 til 207.000 dollar, mens de rimeligste billettene, selv på videresalgsmarkedet, koster rundt 11.000 dollar. Denne enorme spredningen i priser understreker den eksklusive karakteren av arrangementet og gjør det vanskelig for vanlige fotballfans å delta. Tidligere har Fifa forsøkt å begrense videresalgsprisene til pålydende verdi, men denne praksisen ble opphevet for VM 2026.

Beslutningen ble tatt på bakgrunn av det løst regulerte annenhåndsmarkedet i USA og Canada, hvor det er vanskelig å kontrollere uautorisert billettsalg. Fifa argumenterer for at prisbegrensninger ville ha drevet billettsalget over til uoffisielle sider som StubHub, og dermed økt risikoen for svartebørshandel og svindel. Kontrasten til VM-finalen i Qatar i 2022 er slående. De dyreste billettene til den finalen kostet kun 1.600 dollar, noe som er en brøkdel av prisen på de mest eksklusive billettene til årets finale.

Fifa har imidlertid økt toppprisen for billetter kjøpt direkte fra forbundet til nesten 11.000 dollar, noe som indikerer en generell prisøkning på arrangementet. Denne utviklingen har skapt bekymring blant fotballfans og kritikere, som frykter at VM-finalen blir en begivenhet kun for de superrike. Den høye prisnivået kan også føre til at flere velger å se kampen på TV eller andre digitale plattformer, i stedet for å oppleve den live på stadion.

Spørsmålet er om Fifa har funnet den rette balansen mellom å maksimere inntektene og å sikre at VM-finalen er tilgjengelig for et bredt publikum. Den økte kommersialiseringen av fotballen fortsetter å være et hett tema, og prisen på VM-billetter er et tydelig eksempel på denne trenden. Det er viktig å følge med på utviklingen i billettsalget og vurdere om det er behov for ytterligere reguleringer for å sikre en rettferdig og inkluderende opplevelse for alle fotballfans





