VM-generalprøve: Norge mot Marokko

Norge tok i mot Marokko i sin VM-generalprøve, og dette norske laget har nå erfaringen, kvaliteten og roen til å lide seg gjennom en svak åpning.

Vår dom etter Norge s VM-generalprøve mot Marokko . Ståle Solbakken fikk nok noen nye svar mot Marokko . Nærteknikken hans er det ingen på laget som matcher, og i de situasjonene på knøttsmå flater er han helt enestående for Norge .

Spørsmålet er: Klarte han å gjøre seg aktuell for en startplass i løpet av den halvtimen han fikk på banen? Da er Bobb sine boksåpneregenskaper noe av det mest potente vi har. RASKE FINTER: Oscar Bobb skapte store problemer for Marokkos venstreback. Haaland var knapt borti ballen og vi får garantert se en mer påskrudd Haaland når det virkelig gjelder 16. juni.

Martin Ødegaard viser at han er et stykke unna toppformen. MEN, scoringen han får før han ble byttet ut gjorde nok enormt godt både for han og for Norge! Marokko var en helt perfekt motstander for Norge i generalprøven! Da satt det nok mange hjemme og undret på om vi har lurt oss selv til å tro vi er bedre enn hva vi er.

Men dette norske laget har nå erfaringen, kvaliteten og roen til å lide seg gjennom en svak åpning, og gradvis spille seg inn i kampen





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Norge Marokko VM-Generalprøve Ståle Solbakken Oscar Bobb Haaland

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