VM i Nord-Amerika: Høyere priser og skarp kritikk mot FIFA

FIFA-president Gianni Infantino forsvarer de høye prisene for VM i Nord-Amerika, mens myndigheter og fans retter skarp kritikk mot forbundet for prisnivået på både billetter og transport.

FIFA -president Gianni Infantino har tidligere i år annonsert at fotballforbundet forventer å generere hele 11 milliarder dollar, tilsvarende over 103 milliarder norske kroner, fra sommerens VM-sluttspill i Nord-Amerika . På et økonomisk forum i Washington denne uken ble Infantino møtt med kritiske spørsmål rundt det høye prisnivået for mesterskapet.

Han forsvarte FIFA ved å påpeke at VM er forbundets primære inntektskilde, og at inntektene generert i løpet av den drøye måneden mesterskapet varer, brukes til å finansiere fotballaktivitet i 47 måneder frem mot neste VM. Infantino understreket at FIFA er en ideell organisasjon, som betyr at alle inntekter reinvesteres i sporten globalt, fordelt på 211 medlemsland. Han bemerket også at det amerikanske markedet har unike trekk. Sammenligningen med billettpriser for konserter og NFL-kamper ble trukket frem som et argument for prisnivået. Videre påpekte Infantino at videresalg av billetter er lovlig i USA, i motsetning til mange andre land, noe som kan påvirke markedet. Imidlertid er det ikke bare billettprisene som har skapt debatt. De høye transportkostnadene for tilreisende fans har også ført til en opphetet ordkriger. Det har kommet rapporter om kraftige prisøkninger på togbilletter i New Jersey og New York, med priser som overstiger 100 dollar. NJ Transit bekreftet fredag de faktiske prisene, som er enda høyere, opptil 150 dollar tur-retur, en betydelig økning fra den vanlige prisen på 12,90 dollar. Det er heller ingen rabatter for barn eller pensjonister, og bussbilletter vil koste 80 dollar tur-retur. Parkeringsmuligheter ved stadion er begrenset til de med kampbillett, og kun disse får kjøpe tog- eller bussbilletter. Den overraskende prisøkningen på transport fikk selv FIFA til å reagere. I en uttalelse fra forbundet, gjengitt av nyhetsbyrået AFP, het det at det var uhørt å innføre oppskrudde priser og kreve at FIFA skulle dekke disse. New Jerseys guvernør, Mikie Sherrill, har også rettet hard kritikk mot Infantino og FIFA. Hun påpekte at mens FIFA tar opptil 10.000 dollar for en enkeltbillett til finalen og over 200 dollar for premium-parkering, samtidig som vanlig parkering ved MetLife Stadium fjernes, forventes innbyggerne i New Jersey å betale 48 millioner dollar i transportkostnader. Dette ble kategorisk avvist av guvernøren. VM i fotball i Nord-Amerika vil finne sted fra 11. juni til 19. juli, med kamper også i Canada og Mexico. Norge er plassert i en gruppe med Irak, Senegal og Frankrike. Situasjonen belyser en voksende spenning mellom de kommersielle interessene til internasjonale idrettsorganisasjoner som FIFA og den lokale påvirkningen på innbyggere og tilreisende. Mens FIFA ser på mesterskapet som en essensiell inntektskilde for å finansiere global fotballutvikling, setter myndigheter og befolkning i vertslandene spørsmålstegn ved om de økonomiske byrdene som pålegges blir urettferdige, spesielt når forbundet selv genererer milliardinntekter. Debatten om prisnivå og tilgjengelighet for fansen vil sannsynligvis fortsette å prege opptakten til og gjennomføringen av mesterskapet, og reiser viktige spørsmål om balansen mellom kommersialisering og folkelighet i internasjonal idrett. Den kontroversielle prispolitikken for både billetter og transport i Nord-Amerika kaster en skygge over det som ellers burde vært en feiring av fotballen





