VM-kaos i USA: Lokale byer taper penger, mens FIFA håver inn

Flere amerikanske byer sliter med de høye kostnadene ved å arrangere fotball-VM, mens FIFA ser ut til å sikre seg store inntekter. Frykten for at lokale skattebetalere må ta regningen, skaper gnisninger og usikkerhet.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Det er økende bekymring blant amerikanske byer som skal være vertskap for sommerens fotball-VM. Kritikk en retter seg mot de høye kostnadene knyttet til arrangementet, spesielt når det gjelder sikkerhet, og spørsmålet om hvem som skal bære byrden.

Professor Harry Arne Solberg ved NTNU, som forsker på store idrettsarrangementer, uttrykker skepsis til at de lokale samfunnene vil tjene på arrangementet. Han påpeker at turistnæringen ofte ikke genererer de forventede inntektene, og at det er en tendens til at folk holder seg borte fra byen under slike arrangementer. Solberg mener at de lokale entusiastene undervurderer de negative konsekvensene, som for eksempel at folk ikke vil komme til byen og at næringslivet taper inntekter. Dette er noe som politikerne bør ta hensyn til når de planlegger slike arrangementer, og at man ikke bare ser på de positive inntektene. \I de elleve amerikanske byene som skal være vertskap for fotball-VM, har det vært gnisninger mellom lokale myndigheter og FIFA. Byene har forpliktet seg til å dekke store utgifter til sikkerhet, mens FIFA sikrer seg inntektene fra blant annet billettpriser, TV-rettigheter og sponsorer. En parkeringsplass ved et av VM-stadionene kostet rundt 2300 kroner. Lokalpolitikere i Foxborough, hvor Norge skal spille to innledende kamper, har uttrykt misnøye med arrangementet. De mener det er mer en hodepine enn en økonomisk fordel. I Foxborough truet de med å sette ned foten for kampene, men det løste seg i siste liten. Flere byer, som Los Angeles og Santa Clara, har også uttrykt bekymring for pengebruken. Ordfører Lisa Gillmor i Santa Clara sa at pengene som kommer inn ikke er nok til å dekke utgiftene. Det er tydelig at det er store forskjeller på hvordan man ser på dette. I tillegg har man også problemer i forhold til avtaler som er gjort, og hvilke krav FIFA stiller til arrangørene. \En annen utfordring er mangelen på enighet i den amerikanske kongressen, som har ført til at 625 millioner dollar som er bevilget til sikkerhetstiltak, ennå ikke er utbetalt. Dette forsinker prosessen og skaper usikkerhet for arrangørene. Arrangementet har også ført til avlyste Fan Fests i flere byer. Fan Fests er et populært tilbud med storskjerm og salg av mat og drikke, men de er kostbare å arrangere på grunn av sikkerhetskrav. I New Jersey er Fan Fest avlyst, og det holdes mindre arrangementer istedenfor. FIFA-president Gianni Infantino hevder at VM vil generere store inntekter for det amerikanske samfunnet, men Harry Arne Solberg er skeptisk. Han mener at FIFA vil tjene store penger, mens de lokale arrangørene ofte undervurderer kostnadene og de negative konsekvensene. Han mener at man bør være mer realistiske når man ser på hva disse arrangementene bringer inn av penger, og at man også må se på alt som er negativt. Han påpeker at det er viktig å huske på at det er FIFA som tjener mest penger på disse arrangementene. Det er viktig å se på hva man får igjen for pengene, og at man må være realistiske med tanke på de positive og negative konsekvensene





