VM-kvalifiseringskamp flyttes fra Ullevaal: Kvinnelandslaget skal spille på Åråsen

Norges Fotballforbund har besluttet å flytte kvinnelandslagets VM-kvalifiseringskamp mot Slovenia fra Ullevaal Stadion til Åråsen, Lillestrøms hjemmebane. Årsaken er dårlige baneforhold på Ullevaal, som har fått kritikk etter en tidligere kamp. Lillestrøm er positive til å huse kampen, og ser fram til å bistå NFF.

Hør saken: 14. april skal kvinnelandslagets VM-kvalifiseringskamp mot Slovenia spilles, men den vil ikke gå på nasjonalarenaen. Norges Fotball forbund bekreftet mandag kveld at kampen istedenfor vil bli spilt på Åråsen , Lillestrøm s hjemmebane like utenfor Oslo. Generalsekretær i NFF , Karl-Petter Løken, uttaler: Dette er en beslutning vi tar for å gi kvinnelandslaget best mulige rammer i en svært viktig kamp. Når forholdene ikke er gode nok for toppidrett, må vi ta ansvar og handle.

Løken måtte svare på kraftig kritikk etter 0–0-kampen mellom Norge og Sveits for seks dager siden. Keeper Ørjan Nyland kalte baneforholdene en skandale, og superstjernen Erling Braut Haaland sa at han hadde beklaget overfor de sveitsiske spillerne. Landslagssjef Ståle Solbakken sa også at han hadde bedt om unnskyldning til Sveits’ trener Murat Yakin allerede før kampen, grunnet baneforholdene Norge tilbød i privatkampen mellom de to VM-nasjonene. Ullevaal Stadion står dessuten overfor en uvanlig hektisk vår. NFF skriver at de har lagt avgjørende vekt på spillernes sikkerhet, prestasjon og rettferdige konkurranseforhold. De innser at flyttingen kan skape spørsmål og utfordringer for publikum, men håper på bred støtte rundt laget også på Åråsen. Lillestrøm skal spille sin første hjemmekamp for sesongen kommende lørdag. Tre dager senere skal Åråsen være vertskap for enda en kamp. Daglig leder Robert Lauritsen i Lillestrøm uttalte til VG: Vi har fått en god avtale der vi også bistår NFF på en god måte. Vi har ingen kamp igjen før Bodø/Glimt hjemme den 26. april, så vår banemann mente det var uproblematisk. I tillegg til kampen vil det norske kvinnelandslaget ha én treningsøkt på Åråsen-matta. Motstanderen Slovenia vil også ha en trening der. Lauritsen ble også spurt om prisen for å arrangere kampen, og hvor villige de var til å forhandle med et fotballforbund som nylig hadde bøtelagt dem 300.000 kroner for bruk av pyroteknikk. Han svarte: Den avtalen er i utgangspunktet mellom partene, men vi er godt fornøyde





Kvinnelandslaget VM-Kvalifisering NFF Åråsen Lillestrøm Ullevaal Baneforhold Fotball

