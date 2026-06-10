VM-profeten er tilbake: Bli med i kjendisligaen og vinn 50.000 kroner

Nesten 150.000 nordmenn er allerede påmeldt til VM-profeten, VGs populære tippespill under fotball-VM. I år kan du også utfordre kjendiser som statsministeren og partiledere i en egen kjendisliga.

VM-profeten er tilbake! VGs populære tippespill under fotball-VM er klart for en ny runde, og allerede har nesten 150.000 nordmenn meldt seg på. Spillet, som ble lansert under EM for to år siden med stor suksess, gir deg muligheten til å teste dine fotballkunnskaper og konkurrere om flotte premier.

Toppremien er innhold i din ønskeliste i Ønsk-appen til en verdi av 50.000 kroner, mens andre- og tredjeplass vinner henholdsvis 20.000 og 10.000 kroner. I tillegg til den personlige konkurransen kan du opprette ligaer og utfordre venner, kollegaer og bekjente. Og i år blir det ekstra spennende: Kjendisene har sin egen liga, så du kan se om du er bedre enn toppolitikere, idrettsutøvere og influencere.

I kjendisligaen finner du profiler som statsminister Jonas Gahr Støre, partilederne Ine Eriksen Søreide, Kirsti Bergstø, Dag-Inge Ulstein, Geir Pollestad, Arild Hermstad og Guri Melby. Melby er en ivrig fantasy-entusiast og har store forhåpninger til Norge under VM. Hun tror Norge kan gå hele veien, og mener laget har spillere i verdensklasse og er mer stabilt bakover enn tidligere. I tillegg er kjente navn som Vetle Sjåstad Christiansen, Anders Baasmo Christiansen, Emilie Nereng og Linnéa Myhre med.

Listen inkluderer også fotballkommentatorer, programledere og andre offentlige personer. Spillet er enkelt å delta i: du tipper utfallet av kampene, og for hvert riktig utfall får du poeng. Riktig resultat gir ekstra poeng, og i Norges kamper får du doble poeng for å markere at Norge er tilbake i mesterskapet. Reglene for VM-profeten er oversiktlige.

Du får to poeng for riktig utfall (hjemmeseier, uavgjort eller borteseier) og tre poeng for riktig resultat. Får du begge deler, er det fulltreff. Resultatet ved ordinær tid gjelder, så ekstraomganger teller ikke. Fristen for å tippe er kampstart for hver enkelt kamp.

Ved poenglikhet avgjør antall fulltreffere plasseringen, og hvis det fortsatt er likt, deler man plasseringen. Vinneren av EM-profeten i 2024, Ole Tom Myroldhaug, hadde 81 av 153 mulige poeng. Han råder andre til å satse på det man tror på og vente så lenge som mulig før man leverer tipset. Han understreker at man ikke trenger å være en fotballidiot for å nå langt.

Det er 104 kamper under årets VM, og den som får flest poeng stikker av med hovedpremien. Bli med i VM-profeten i dag og se om du kan slå både kjendisene og resten av Norge





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fotball-VM Tipping Kjendiser Konkurranse Premier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

To salg skal innbringe 150 millioner euro og brøyte veien for tidens Real Madrid kjøpFlorentino Pérez vant ikke overraskende valget, og nå har han som mål å sikre de millionene som trengs for å fullføre den dyreste signeringen i klubbens historie. Overgangsmarkedet til Real Madrid har…

Read more »

Rødt har tatt nesten 60.000 velgere fra to andre rødgrønne partierRødt har tatt nesten 60.000 velgere fra to andre rødgrønne partier siden valget i fjor, ifølge en ny måling fra Opinion. Partiet er nå nest størst av de rødgrønne partiene og det fjerde største av alle partier.

Read more »

Kongsberg sikter mot 150 milliarder i omsetningDen norske våpenprodusenten tror de kommer til å vokse raskere enn resten av forsvarsindustrien de neste fem årene.

Read more »

Kongsberg sikter mot 150 milliarder i omsetningDen norske våpenprodusenten tror de kommer til å vokse raskere enn resten av forsvarsindustrien de neste fem årene.

Read more »