VM-reise til USA: Sjokkerende priser på kollektivtransport rammer norske supportere

Norske fotballsupportere som drømmer om å støtte Norge i det kommende VM i USA, må forberede seg på uventede og sjokkerende høye kostnader for kollektivtransport. Nye rykter indikerer at prisene på tog og buss til kamparenaene kan bli mangedoblet, noe som skaper sterke reaksjoner.

Den etterlengtede deltakelsen til Norge i VM i USA, det første mesterskapet på 25 år, tegner til å bli en kostbar affære for norske supportere. Mens forventningene til reisekostnadene allerede har vært høye, har ferske opplysninger avdekket utgifter som overgår det meste man har kunnet forutse. Spesielt kollektivtransporten rundt kamparenaene viser seg å bli en betydelig budsjettsprenger, med nye rykter som har fått reaksjoner helt opp til guvernørnivå i USA.

De opprinnelige estimatene for bussbilletter til og fra VM-arenaen i Foxborough var på 20 dollar. Nå florerer det med rapporter som indikerer en dramatisk økning til hele 75 dollar, for en tur som kun strekker seg drøyt 43 kilometer. Dette alene representerer en svimlende prisøkning som mange fans ikke hadde tatt høyde for. Men det er den siste utviklingen knyttet til togtrafikken mellom New York og VM-arenaen MetLife Stadium i New Jersey som virkelig har sjokkert. Ifølge The Athletic, et anerkjent sportsmagasin, planlegger selskapet «New Jersey's NJ Transit» å kreve over 100 dollar for en togbillett på en strekning på rundt 30 kilometer. Dette tilsvarer omtrent 943 norske kroner med dagens kurs. Til sammenligning ligger dagens pris for den samme turen på rundt 100 norske kroner. MetLife Stadium er for øvrig stedet der Norge skal møte Senegal i sin andre gruppespillkamp den 23. juni. Selv om disse opplysningene ikke er offisielt bekreftet av New Jersey's NJ Transit, kommer de angivelig fra sikre kilder, og har allerede skapt betydelig uro blant supportere og reiseplanleggere. Den manglende kommentaren fra kollektivtrafikkselskapet forsterker bare usikkerheten og bekymringen. Situasjonen har ikke gått upåaktet hen i USA. Guvernøren av New York, Kathy Hochul, har rettet sterk kritikk mot ryktene om de skyhøye prisene. På plattformen X uttrykte hun sin misnøye, og understreket viktigheten av at VM skal være tilgjengelig for alle. Hun betegnet kostnaden på over 100 dollar for en kort togtur som forferdelig og understreket at noe slikt aldri ville skjedd i hennes delstat. Denne sterke reaksjonen fra en folkevalgt leder viser alvoret i saken og den potensielle negative innvirkningen prisøkningene kan ha på opplevelsen for tilreisende supportere, både nasjonalt og internasjonalt. Supportere som allerede har investert i billetter og flyreiser, står nå overfor et uventet økonomisk dilemma som kan påvirke muligheten til å følge laget sitt på nært hold. Det hele danner et bilde av at drømmen om VM i USA kan bli en betydelig dyrere opplevelse enn tidligere antatt, spesielt når det gjelder de praktiske sidene ved å delta på arrangementet





