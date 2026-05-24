VM-seier for Kimi Antonelli i Montreal

Kimi Antonelli tok sin fjerde strake VM-seier i Formel 1 i Montreal, mens lagkamerat George Russell måtte bryte under et dramatisk løp.

Kimi Antonelli tok sin fjerde strake VM-seier i Formel 1 i Montreal ogåde lagkamerat George Russell var rasende etter å ha måttet bryte, for McLaren ble det total kollaps, Sesongens femte VM-runde inneholdt drama nærmest fra første sekund.

Lenge utkjempet Mercedes-lagkameratene George Russell og Kimi Antonelli en spektakulær fight i front av feltet. Førerne byttet på å lede og å presse hverandre til å gjøre til dels store feil. Et sammenstøt dem imellom virket å være under oppseiling. På runde nummer 30 brøt imidlertid Russells bil helt uten forvarsel sammen.

TV-bildene viste en rasende Mercedes-fører som kastet deler fra bilen rundt seg, før han forlot banen uten et eneste VM-poeng. Derved fikk lagkamerat Antonelli plutselig lett spill på veien mot sesongens fjerde seier. 19-åringen leder fører-VM soleklart og kan være på vei mot en oppsiktsvekkende sterk VM-tittel





