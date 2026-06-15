I en historisk undermaning holdt Kapp Verde, en nasjon med kun 500.000 innbyggere, uavgjort mot fotballstorhet Spain i VM på tross av en gigantisk forskjell i troppsverdi. Keeperen Vozinha var helten.

I en fantastisk og uventet VM-scene holdt Kapp Verde uavgjort mot Spania , en av turneringens klart største favoritter. Den lille nasjonen med kun rundt 500.000 innbyggere viste.enormt mot og en aggressive forsvarsspill som satte stopper for Spaniende mange Store sjanser.

Spanias stjerner som Pedri, Gavi og Mikel Merino kunne ikke knocke den svake motstanderen. Kapp Verdes keeper Vozinha, 40 år gammel og spiller for en klubb på Portugals nest øverste nivå, var helten med flere spektakulære redninger. Han var tydelig rørt etter kampen, og tårene fosset da han ble hylet av sine landsmenn. Freddy dos Santos, ekspert og tidligere Kapp Verde-spiller, roste Vozinha som en klassekeeper som hadde fortjent en bedre klubb i sitre om han var myndngere.

Enda mer sensasjonelt var det at Kapp Verdes offensive pris分布 erdrlike bare 600 millioner kroner, mens fem spondere alene på det spanske laget er verdt mer enn det. Spanias samlede troppsverdi er anslagsvis 13,2 milliarder kroner. Den historiske resultatet betyr at Kapp Verde har vist seg å være alt annet enn en kasteball i VM, mot bidrar til at spanias stjerner såpass ut som en gjeng bakfulle 45 åringer på Benidorm-stranda. Dette er en av de størstesensjonene i VM-historien





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