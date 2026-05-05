VM-skuffelse: Hotellbookingene langt under forventningene i USA

En rapport viser at hotellbookingene til fotball-VM i USA er betydelig lavere enn forventet, delvis på grunn av visumrestriksjoner og høye priser.

Fotball-VM i USA, Canada og Mexico ser ut til å bli en skuffelse for hotellbransjen, til tross for Fifa-president Gianni Infantinos løfter om en stor folkefest og massivt innrykk av tilreisende fra hele verden.

En fersk rapport fra Den amerikanske hotell- og overnattingsforeningen (AHLA) avslører at forventningene til hotellbookingene ikke innfris. Undersøkelsen, som er basert på data fra hoteller i de elleve vertsbyene i USA, viser at hele 80 prosent av hotellene rapporterer om bookingtall som ligger under prognosene. Dette er en betydelig nedgang fra det som ble antatt, og reiser spørsmål om den økonomiske effekten av mesterskapet.

Spesielt i Boston, hvor Norge skal spille to gruppekamper, melder 75 prosent av hotellene om lavere belegg enn forventet. I New York, hvor Norge møter Senegal, er tallet over 60 prosent. Situasjonen er mest prekær i Kansas, hvor nesten 90 prosent av hotellene opplever skuffende pågang. Miami og Atlanta viser noe bedre tall, men også her rapporterer rundt 50 prosent av hotellene om bookingtall under forventningene.

Rosanna Maietta, administrerende direktør i AHLA, understreker at tallene taler for seg selv. Hun påpeker at hotellene har investert betydelige ressurser i forberedelsene til VM, og at selv om entusiasmen er stor, tegner tallene et mer komplekst bilde. En medvirkende faktor til de lave bookingtallene kan være USAs nylig innførte «Visa Bond Pilot Program», som innfører restriksjoner på visumutstedelse for borgere fra en rekke VM-land.

Land som Senegal, Algerie, Kapp Verde, Elfenbenskysten og Tunisia er blant de som rammes, og personer fra disse landene må nå betale et depositum på mellom 10.000 og 15.000 dollar for å få turistvisum. Dette tiltaket har skapt bekymring for at det vil hindre fans fra disse landene i å reise til USA for å støtte lagene sine.

Maietta ber Fifa og USA om å ta grep for å sikre en så gjestfri opplevelse som mulig for de som har bestemt seg for å reise, og for å oppmuntre flere til å vurdere å delta på mesterskapet. Hun påpeker at en rekke faktorer har dempet den tidlige optimismen, men at det fortsatt ligger store muligheter foran oss. For å realisere dette potensialet fullt ut, må USA og Fifa garantere en smidig og innbydende opplevelse for internasjonale besøkende.

Dette inkluderer å unngå unødvendige prisøkninger på visum og transport, samt å forhindre at lokale myndigheter innfører avgiftsøkninger i siste liten. I tillegg til visumrestriksjonene og høye transportpriser, er det også bekymring for prisnivået generelt i forbindelse med mesterskapet. Transportpriser til og fra stadionene har steget betydelig, og det er frykt for at dette vil gjøre det vanskeligere for fans å komme seg til kampene.

Maietta oppfordrer derfor til å unngå unødvendige prisøkninger og å sikre at mesterskapet er tilgjengelig for et bredt publikum. Hun råder også potensielle reisende til å bestille hotellrom så snart som mulig, da dette kan være den beste måten å sikre seg gode priser og tilgjengelighet. Fotball-VM sparkes i gang 11. juni med kampen mellom Mexico og Sør-Afrika i Mexico City. Norges første kamp er mot Irak i Boston 16. juni.

Til tross for utfordringene håper arrangørene at mesterskapet vil bli en suksess, og at det vil bidra til å fremme fotballen og turismen i de tre vertslandene. Det er imidlertid tydelig at det er behov for tiltak for å sikre at VM blir en positiv opplevelse for alle involverte, både fans, spillere og arrangører. Den opprinnelige optimismen må erstattes med realistiske forventninger og en proaktiv tilnærming til å løse de utfordringene som har oppstått





