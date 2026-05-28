VM-turen droppet av mange, men prisen er en faktor

Veldig mange har bestemt seg for å droppe VM-turen, men prisen er en av faktorene. De sier det er for dyrt, men at de heller ikke vil støtte Donald Trump, sier daglig leder i Expert Reiser, Kim Balslev.

Reisebyrået Cowboyreiser forteller at det var stor interesse for deres reisepakker til VM rett etter at Norge kvalifiserte seg, men at etterspørselen roet seg etter det. Mange fikk nok litt bakoversveis da de så totalprisen på en VM-reise, sier partner i selskapet, Christian Hammer-Bolstad. Øyvind Rusten i GTravel sier at de har solgt litt mindre enn forventet. Men prisene har vært høye og verdenssituasjonen har vært vanskelig, noe som sammen gjør at interessen har sunket.

Hammer-Bolstad i Cowboyreiser estimerer at prislappen for tur-retur for to personer, med kampbilletter til Norge-Senegal og fire netter på hotell på Manhattan, blir på omtrent 53.000 kroner. Det ble også nylig kjent at det internasjonale fotballforbundet (Fifa) anklages for kunstig oppblåste VM-priser av de to delstatene New York og New Jersey. Geopolitisk uro og et forholdsvis høyt prisnivå gjør at en del har valgt VM-turen bort. I alt skal det spilles åtte VM-kamper i East Rutherford i New Jersey.

Det er ingen manipulering av billettsalget, og fans skal kunne stole på at de får billettene de kjøper. Granskingen kommer etter at Californias justisminister Rob Bonta nylig sendte et brev til Fifa og uttrykte bekymring for «potensielt villedende billettpraksis»





