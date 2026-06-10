Vold i Oslo, FN‑advarsel om krig, rakettangrep i Danmark og svindelforsøk i Norge - flere internasjonale spenninger

Et voldsomt angrep i Oslo har skadet en ansatt, FN advarer om at konflikt mellom Iran og USA kan utvikle seg til full krig, en panservernrakett traff et hus i Glostrup, og en svindler utga seg for politiet i Norge. Samtidig anklager flere land den iranske Revolusjonsgarden for alvorlige angrep verden over.

En ansatt på en adresse i Oslo har blitt utsatt for et voldelig angrep. Operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo politidistrikt forteller at den fornærmede er bevisstløs, men puster, og fremstår for tiden som alvorlig skadet.

Hendelsen ble rapportert etter at vitner så en kraftig konfrontasjon utenfor bygningen, og ambulansepersonell ble umiddelbart tilkalt. Politiet har sikret området og gjennomfører en etterforskning for å avklare motiv og påtalte. I mellomtiden får den sårede den helsemessige behandlingen hun trenger, mens politiet etterforsker mulige vitner og overvåkingsmateriale for å avdekke gjerningspersonen. På den internasjonale arenaen har FNs generalsekretær António Guterres advart om at spenningene mellom Iran og USA kan eskalere til full krig i Midtøsten.

Guterres uttalte på et sikkerhetsrådsmøte onsdag at selv små branner kan utvikle seg til en hel brann, med andre ord en storskala konflikt. Han understreket viktigheten av å respektere våpenhviler og internasjonal folkerett, og oppfordret begge parter til å avstå fra handlinger som kan trigge en videre opptrapping.

Samtidig har USA, Norge og en rekke andre land i en felles erklæring anklaget den iranske Revolusjonsgarden for å stå bak flere dødelige og ondsinnede handlinger i Europa, Nord-Amerika og Australia, samt for å true iranske dissidenter, journalister og ulike samfunnsgrupper. Erklæringen, som også er signert av flere europeiske og til og med noen asiatiske stater, krever umiddelbar stans av slike aktiviteter og en strengere håndheving av internasjonale normer.

Samtidig opplevde Danmark en sjokkerende hendelse i Glostrup da en panservernrakett ble avfyrt mot et rekkehus. To voksne og tre barn lå sovende da raketten traff, men eksplosjonen som fulgte førte til omfattende materielle skader. Politiet har pågrepet sju personer i forbindelse med saken - fire menn i alderen 23 til 28 år og en kvinne på 21 år - etter et bredt samarbeid mellom dansk, tysk, svensk politi og Europol.

Visepolitiinspektør Morten Rosendal bekreftet at etterforskningen fortsatt pågår,{~} og at flere pågripelser kan komme. I en annen norsk sak har en svindler svart som en politimann og forsøkt å lokke folk til å oppgi kontonummer og påloggingsinformasjon. Operasjonsleder Tove Susann Brunvold Holst‑Dyrnes advarer publikum om at politiet aldri ber om slik informasjon over telefon:





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