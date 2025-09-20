Vold og kaos i fotball: Bekymring for økende vold i ungdomsfotball

En G16-kamp i Oslo endte i kaos med slåssing og sparking. Trenere uttrykker bekymring for sikkerheten og NFF Oslo erkjenner voldsproblemer.

Lytt til saken – Realiteten er at det ikke er trygt å spille fotball, sier han. – Hvordan vi skal løse dette er et mye større spørsmål. Jeg har ikke svaret. Mandag i forrige uke havnet han midt i en voldsepisode som kunne endt mye verre enn den gjorde. I G16-kampen mellom Lambertseter og Ski 2 startet volden umiddelbart etter kampslutt. Tirsdag måtte politiet i aksjon igjen, i forbindelse med en annen fotballkamp i Oslo . Flere personer skal ha løpt etter hverandre med kniv.

– Jeg har spilt fotball i 35 år. Jeg har aldri vært med på det jeg er med på nå, sier Kim Alexander Bye. Han satt på trenerbenken til Ski. Ifølge ham gikk oppgjøret mot Lambertseter fint. Ski tok ledelsen et drøyt kvarter før slutt, og da ble det litt tøffere tak. En Ski-spiller skal ha løpt etter en ball som gikk ut over kortlinjen, men så latt ballen ligge. Senere var det litt knuffing i feltet, og da la samme Ski-spiller seg bevisst ned på kunstgresset for å få dommerens oppmerksomhet. Oppførselen virket provoserende, innrømmer Bye. Da dommeren blåste av oppgjøret like etterpå eskalerte det. – Tre eller fire spillere løper til vår spiller på midtbanen, og begynner å dytte på ham, men ikke så hardt at han går i bakken, sier treneren. Ski-spilleren svarte med en spytteklyse. Ski-treneren løp ut på banen mot bråket. – Jeg går imellom og dytter vekk de spillerne som knuffer på vår spiller. Da kommer det en spiller til som dytter meg hardt i brystet. Ett sekund eller to senere så han Ski-spilleren løpe mot sidelinjen. – Han får 10–12 personer, både spillere og publikum, over seg. Han blir sparket og slått i hodet, overkropp, underkropp, overalt. Treneren forteller at han får kastet seg inn og holdt rundt sin egen spiller. Da opplever han selv å få flere spark på seg. – Bidro du til å eskalere situasjonen? – Det kom en bort til meg som mente jeg hadde bidratt til det, fordi jeg løp ut på banen på den måten. Jeg gjorde det for å beskytte min spiller. Skis lagleder Leiv Øyehaug sto på motsatt side av banen. Han antar at alt var over i løpet av ett minutt eller mindre. – En skremmende opplevelse for spillere og oss andre som var rundt. Jeg har ikke opplevd noe sånt, sier han. Han påpeker at det også var spillere på begge lag som var flinke til å roe ned situasjonen. Spilleren fikk blåmerker og hevelser, men ingen alvorlige skader eller kutt. Han blødde ikke. – Men akkurat det er irrelevant, for det var bare ren og skjær flaks at det gikk så bra som det gjorde, sier Bye. Oslo-politiet rykket ut i 22.30-tiden. – Det var et uoversiktlig oppdrag for politiet der man innledningsvis prioriterte å skille eventuelle parter og ta vare på de involvertes helse. Flere hadde forlatt stedet da politiet kom. Én person ble anholdt av politiet, men ble dimittert av politiet, sier politiadvokat Ida Müller Winters. Flere personer ble anmeldt i saken. – For politiet virker det å ha vært en uoversiktlig situasjon på stedet der flere har involvert seg i hendelsen, og at det sannsynligvis har vært vold fra begge sider. Politiet har derfor vurdert at saken skal henlegges, sier politiadvokaten. Bjørn Tommy Nyborg, leder i fotballgruppa til Lambertseter IF, sier de tar sterk avstand fra alt annet enn fair play. – Flere som var til stede fra Lambertseter IF på kampen, inkludert trenerapparat og foreldre, har gitt forklaring om hendelsen til NFF Oslo. For å ivareta de involverte partene i begge klubber på best mulig måte ønsker vi ikke å uttale oss nærmere om de konkrete omstendighetene til media på nåværende tidspunkt, sier Nyborg. Saken er fortsatt til behandling hos NFF Oslo etter at det ble sendt inn varslingssak. – Generelt sett – det er både trygt og artig å spille fotballkamper i NFF Oslo. I løpet av sesongen spilles det over 33.000 seriekamper rundt om på banene i kretsen. På tross av en rekke iverksatte tiltak i samarbeid med bydeler og politi, så opplever vi dessverre voldsutfordringer i enkeltkamper. Det har vi nulltoleranse for, sier Tore Jarl Bråteng, daglig leder i NFF Oslo. – Vi må fullføre sesongen før vi kan sammenligne tall med fjoråret, men som man kan se av tabellen ser vi ut til å ligge bedre an i år enn i fjor, med tanke på antall uønskede hendelser. I det norske fotballmiljøet er det bekymring for økende vold og dårlig oppførsel, spesielt blant ungdomslag. En nylig G16-kamp mellom Lambertseter og Ski 2 i Oslo endte i kaos, med spillere involvert i slåssing og sparking etter kampslutt. Ski-treneren Kim Alexander Bye beskriver hendelsen som en skremmende opplevelse, og uttrykker bekymring for sikkerheten i fotball. Situasjonen eskalerte etter et tøft oppgjør på banen, der en Ski-spiller tilsynelatende provoserte motstanderen. Etter dommerens kampslutt, utartet det hele seg, med flere spillere involvert i et basketak. Treneren fra Ski forsøkte å beskytte sine spillere, men ble selv angrepet. Politiet ble tilkalt, og en person ble anholdt, men senere løslatt. Politiadvokat Ida Müller Winters beskriver hendelsen som uoversiktlig, med vold fra begge sider, og politiet har valgt å henlegge saken. NFF Oslo erkjenner også problemet, og understreker at vold ikke tolereres. Lederen for Lambertseter IF, Bjørn Tommy Nyborg, ønsker ikke å kommentere hendelsen i detalj. NFF Oslo jobber aktivt med å bekjempe vold i fotball, men erkjenner at det fortsatt er en utfordring. Voldshendelser i fotballkamper, spesielt på ungdomsnivå, gir grunn til bekymring. Det er en klar økning i slike hendelser. Konsekvensene av vold i fotball er alvorlige, og kan føre til fysiske skader, psykiske traumer og ødelagt idrettsglede for de involverte. I tillegg kan det skade fotballens omdømme og føre til at folk vegrer seg for å delta eller se kamper. Det er flere faktorer som kan bidra til vold i fotball. Presset om å vinne kan føre til aggressivitet og dårlig oppførsel. Dårlig dømming og manglende disiplin kan også forverre situasjonen. Sosiale medier kan forsterke negative følelser og bidra til hat og trakassering. Forebygging av vold i fotball krever en helhetlig tilnærming. Klubber, trenere, foreldre og spillere må samarbeide for å skape et trygt og inkluderende miljø. Klubbene må ha klare regler og retningslinjer for oppførsel, og disiplin må håndheves konsekvent. Trenere må fokusere på fair play og respekt for motstanderen. Foreldre må være gode forbilder og støtte sine barn, uten å oppfordre til vold. Spillere må læres opp i konfliktløsning og hvordan de kan kontrollere sine følelser. Dommere må ha god kompetanse og være i stand til å håndtere vanskelige situasjoner. Det er viktig å huske at fotball skal være en positiv opplevelse for alle involverte. Ved å ta tak i problemene og samarbeide, kan vi skape et trygt og godt fotballmiljø for alle





