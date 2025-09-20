Vold og kaos i fotballkamp i Oslo: Bekymring for sikkerheten

En G16-kamp mellom Lambertseter og Ski 2 endte i vold. Treneren uttrykker bekymring for sikkerheten i fotballen. Politiet var involvert, men saken ble henlagt. NFF Oslo erkjenner voldsutfordringer.

Lytt til saken – Realiteten er at det ikke er trygt å spille fotball, sier han. – Hvordan vi skal løse dette er et mye større spørsmål. Jeg har ikke svaret. Mandag i forrige uke havnet han midt i en voldsepisode som kunne endt mye verre enn den gjorde. I G16-kampen mellom Lambertseter og Ski 2 startet volden umiddelbart etter kampslutt. Tirsdag måtte politiet i aksjon igjen, i forbindelse med en annen fotballkamp i Oslo. Flere personer skal ha løpt etter hverandre med kniv.

– Jeg har spilt fotball i 35 år. Jeg har aldri vært med på det jeg er med på nå, sier Kim Alexander Bye. Han satt på trenerbenken til Ski. Ifølge ham gikk oppgjøret mot Lambertseter fint. Ski tok ledelsen et drøyt kvarter før slutt, og da ble det litt tøffere tak. En Ski-spiller skal ha løpt etter en ball som gikk ut over kortlinjen, men så latt ballen ligge. Senere var det litt knuffing i feltet, og da la samme Ski-spiller seg bevisst ned på kunstgresset for å få dommerens oppmerksomhet. Oppførselen virket provoserende, innrømmer Bye. Da dommeren blåste av oppgjøret like etterpå eskalerte det. – Tre eller fire spillere løper til vår spiller på midtbanen, og begynner å dytte på ham, men ikke så hardt at han går i bakken, sier treneren. Ski-spilleren svarte med en spytteklyse. Sindre Øgar, journalist, har kontaktet Kim Alexander Bye. Ski-treneren løp ut på banen mot bråket. – Jeg går imellom og dytter vekk de spillerne som knuffer på vår spiller. Da kommer det en spiller til som dytter meg hardt i brystet. Ett sekund eller to senere så han Ski-spilleren løpe mot sidelinjen. – Han får 10–12 personer, både spillere og publikum, over seg. Han blir sparket og slått i hodet, overkropp, underkropp, overalt. Treneren forteller at han får kastet seg inn og holdt rundt sin egen spiller. Da opplever han selv å få flere spark på seg. – Bidro du til å eskalere situasjonen? – Det kom en bort til meg som mente jeg hadde bidratt til det, fordi jeg løp ut på banen på den måten. Jeg gjorde det for å beskytte min spiller. Skis lagleder Leiv Øyehaug sto på motsatt side av banen. Han antar at alt var over i løpet av ett minutt eller mindre. – En skremmende opplevelse for spillere og oss andre som var rundt. Jeg har ikke opplevd noe sånt, sier han. Han påpeker at det også var spillere på begge lag som var flinke til å roe ned situasjonen. Spilleren fikk blåmerker og hevelser, men ingen alvorlige skader eller kutt. Han blødde ikke. – Men akkurat det er irrelevant, for det var bare ren og skjær flaks at det gikk så bra som det gjorde, sier Bye. Oslo-politiet rykket ut i 22.30-tiden. – Det var et uoversiktlig oppdrag for politiet der man innledningsvis prioriterte å skille eventuelle parter og ta vare på de involvertes helse. Flere hadde forlatt stedet da politiet kom. Én person ble anholdt av politiet, men ble dimittert, sier politiadvokat Ida Müller Winters. Flere personer ble anmeldt i saken. – For politiet virker det å ha vært en uoversiktlig situasjon på stedet der flere har involvert seg i hendelsen, og at det sannsynligvis har vært vold fra begge sider. Politiet har derfor vurdert at saken skal henlegges, sier politiadvokaten. Bjørn Tommy Nyborg, leder i fotballgruppa til Lambertseter IF, sier de tar sterk avstand fra alt annet enn fair play. – Flere som var til stede fra Lambertseter IF på kampen, inkludert trenerapparat og foreldre, har gitt forklaring om hendelsen til NFF Oslo. For å ivareta de involverte partene i begge klubber på best mulig måte ønsker vi ikke å uttale oss nærmere om de konkrete omstendighetene til media på nåværende tidspunkt, sier Nyborg. Saken er fortsatt til behandling hos NFF Oslo etter at det ble sendt inn varslingssak. – Generelt sett – det er både trygt og artig å spille fotballkamper i NFF Oslo. I løpet av sesongen spilles det over 33.000 seriekamper rundt om på banene i kretsen. På tross av en rekke iverksatte tiltak i samarbeid med bydeler og politi, så opplever vi dessverre voldsutfordringer i enkeltkamper. Det har vi nulltoleranse for, sier Tore Jarl Bråteng, daglig leder i NFF Oslo. – Vi må fullføre sesongen før vi kan sammenligne tall med fjoråret, men som man kan se av tabellen ser vi ut til å ligge bedre an i år enn i fjor, med tanke på antall uønskede hendelser.Fotballtrener Kim Alexander Bye uttrykker bekymring for sikkerheten i fotball, etter en voldsepisode i G16-kampen mellom Lambertseter og Ski 2. 