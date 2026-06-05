Vold på 17. mai i Bergen antenner debatt om ungdomskriminalitet og innvandring

En video av en fysisk konfrontasjon mellom en blåruss og fire unge menn med innvandrerbakgrunn har satt fokus på hvordan politikere håndterer ungdomsvold, integrering og medieansvar i Norge.

En videofil fra en voldshendelse i Bergen har satt den politiske debatten om ungdomsvold og innvandring i Norge på sin kant. På nasjonaldagen 17. mai ble en gruppe på fire unge menn med mørk hud bakgrunn observert i en fysisk konfrontasjon med en blåruss.

Videoen, som raskt ble delt på sosiale medier og sett av flere hundre tusen, viser russen liggende på bakken mens han blir slått. Hendelsen ble umiddelbart tatt opp av politiet, som åpnet en etterforskning. Etter kort tid ble tre personer siktet og én ytterligere mistenkt i saken. Politisk har videoen skapt kraftige reaksjoner.

Fremskrittspartiets representant Jon Helgheim publiserte en usladdet stillbilde fra opptaket og hevdet at dette illustrerer et mønster der ungdom med innvandrerbakgrunn angriper unge med norsk bakgrunn. Dette utsagnet ble raskt møtt av kritikk fra Høyres ledertallmann Mahmoud Farahmand, som kaller Helgheims påstander for å være både ufaktisk og polariserende. Farahmand påpekte samtidig at volden må fordømmes uten å trekke inn etniske generaliseringer.

Høyre-leder Ine Eriksen Søreide valgte å ikke kommentere Helgheims påstand direkte, men understreket at saken må følge rettssystemet og at Norge må styrke integreringspolitikken for å forebygge slike konflikter. Hun påpekte at manglende integrering kan skape mistillit i befolkningen og argumenterte for strengere innvandringskrav og bedre tiltak for nyankomne. Debatten har også tydeliggjort splittelser innenfor de konservative blokkene. Frp-tilhengerne har kritisert Høyres tilsynelatende passivitet i saken, og Helgheim har uttrykt overraskelse over at Høyres leder tilsynelatende har sett videoen.

Samtidig har flere analytikere påpekt at politiske partier ofte bruker slike hendelser for å fremme egne agendaer, mens selve volden blir oversett. Frp argumenterer for at voldelige ungdomsgjenger, hovedsakelig med innvandrerbakgrunn, er et alvorlig samfunnsproblem som krever økt oppmerksomhet fra alle politiske aktører. Mens saken fortsatt pågår i rettssystemet, vil den sannsynligvis fortsette å prege den offentlige debatten om integrering, ungdomskriminalitet og medienes rolle i å rapportere om sensitive hendelser





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