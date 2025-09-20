Voldshendelse i Stjørdal, Mann i elva i Trondheim og andre nyheter fra natten

En oversikt over hendelser og nyheter fra Trøndelag og verden: knivhendelse i Stjørdal, mann i elva i Trondheim, samt dom i drap, russiske fly i Estland, klimamål, og Venezuela mot USA.

Politiet i Trøndelag rykket ut til et utested i Stjørdal sentrum natt til lørdag etter melding om et slagsmål der flere personer angrep to personer utenfor utestedet. Ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg lørdag morgen, var det en tildragende voldshendelse, der en av personene hadde trukket kniv. Konflikten skal ha startet innendørs, før den eskalerte utendørs. De involverte forlot stedet, og ingen ble skadet.

Politiet forsøkte å avhøre partene, men de var for beruset til å gi en troverdig forklaring. Partene var to menn i 20-årene, som politiet kjenner til fra tidligere. Politiet har nå fått klarhet i hendelsesforløpet og oppretter sak. I Trondheim sentrum ble en mann bortvist fra et hotell på Solsiden klokken 01.10 etter å ha opptrådt aggressivt. Kort tid etter oppsto en krangel på et utested på Solsiden, der en mann fikk revet opp skjorten sin i forbindelse med en uenighet om en dame. Motparten hadde forlatt stedet før politiet ankom. Politiet fikk også kontroll på en ung mann som hadde falt i elven ved Krigsseilerparken i Trondheim klokken 01.39. Mannen kom seg opp av elven på egen hånd, og ble funnet av politiet ved Brattørbrua. Han ble kjørt til legevakten for en sjekk. Lørdagens vær i Trøndelag ser ut til å bli overskyet med noe nedbør på Innherred, ifølge meteorologene. Temperaturen vil ligge mellom 10 og 14 varmegrader. Yr.no melder om sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten, som avtar til vestlig bris utover dagen, før den øker igjen til frisk bris av skiftende retning på kvelden. Nedbør vil være mest utbredt i ytre strøk og nord for Trondheim. I Trønder-Avisa kan leserne i dag lese om en politiker og gårdbruker som forteller åpent om depresjon og selvmordstanker. Avisen presenterer også historien om et ektepar som selger familiegården etter å ha bygd den opp igjen etter en brann. Trønder-Avisa tilbyr også en bildequiz der leserne kan teste sine geografikunnskaper om Innherred. NTB melder om en rekke andre nyheter fra natten. En 29 år gammel mann er dømt til tvungent psykisk helsevern etter å ha drept sin ukrainske nabo med kniv i Åkrehamn på Karmøy i juni i fjor. Retten fant at mannen handlet forsettlig, men var utilregnelig på gjerningstidspunktet på grunn av alvorlig psykisk sykdom. Russland nekter for å ha krenket luftrommet over Estland. Tre russiske jagerfly fløy inn i estisk luftrom uten tillatelse fredag morgen. Hendelsen har utløst sterke reaksjoner fra europeiske ledere. Russland hevder flygingen skjedde i samsvar med internasjonale regler. FN-sjef António Guterres advarer om at målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader er i ferd med å mislykkes. Han ber verdens land kunngjøre sine klimamål for 2035 før COP30-møtet i Brasil i november. Mindre enn to måneder før klimakonferansen har flere land vært trege med å presentere sine planer. Norge sendte inn sine klimamål til FN i juni, med utslippskutt fastsatt til mellom 70 og 75 prosent innen 2035. Venezuela krever FN-granskning av amerikanske angrep i Karibia. Venezuela anklager USA for å føre en ikke-erklært krig i Karibia og har bedt FNs sikkerhetsråd kreve stans i amerikanske militære tiltak. USA har utplassert militære styrker i regionen, inkludert krigsskip, F35-fly og en atomdrevet ubåt





Trøndelag Stjørdal Trondheim Vold Kriminalitet Vær Klimamål Russland Estland USA Venezuela

