Volvo tilbakekaller over 64.000 ladbare hybrider - stopp ladingen

Volvo Cars ruller ut en stor tilbakekalling for ladbare hybridbiler på grunn av en mogleg feil i høyspentbatteriet som kan føre til overoppheting og i verste fall brann. Eierne blir bedt om å ikke lade bilen før den er kontrollert.

Volvo Cars tilbakekaller over 64 000 ladbare hybrider globalt på grunn av en potensiell feil i høyspentbatteriet. Tilbakekalling en gjelder Volvo XC40 T4 og T5 Plug-in Hybrid fra årsmodellene 2020, 2021 og 2022.

Ifølge svenske Aftonbladet kan en feil under fullading føre til at enkelte battericeller blir overopphetet, og i verste fall kan det utløse batteribrann. Derfor ber Volvo eiere av berørte biler om å unngå å lade bilen før den er kontrollert på et autorisert verksted, eller før de har mottatt nye instrukser fra Volvo. I Sverige er over 4500 biler berørt, men det er foreløpig ikke klart hvor mange norske biler som er omfattet.

Magnus Holst, pressesjef i Volvo Cars, understreker at det er en svært liten del av bilene som har denne feilen. Ved verkstedkontrollen skal teknikere undersøke battericellene, og hvis det oppdages avvik, skal berørte batterimoduler byttes ut. Dette er en sikkerhetstilbakeringing som innebærer at kunder umiddelbart bør stanse lading av sine hybridbiler til de får videre veiledning





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Volvo Tilbakekalling XC40 Plug-In Hybrid Batteri Sikkerhet Ladbare Hybridbiler

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tottenhams aggressive sommerstransferjakt: De Zerbi forsterker laget med flere storsigneringerTottenham har hatt en svært hektisk sommer med transakjoner og viser ingen tegn til å avta. Under ny manager Roberto De Zerbi har klubben allerede signert Andy Robertson, Marcos Senesi og er i samtaler om Jan Paul van Hecke og Savinho. Nå fokuserer de på Sandro Tonali fra Newcastle, med et preparert bud på rundt 85 millioner pund. Trods rykter om klubbsalg, har eierne gitt grønt lys for store investeringer.

Read more »

Ukrainske soldater får ORT-trening i Norge for å håndtere krigstraumerMer enn 10 000 ukrainske soldater har fått opplæring i Norge siden 2022, inkludert Operational Resilience Training (ORT) for å styrke mental motstandskraft. Treningsprogrammet, utviklet i samarbeid med amerikanske forskere, bruker simulerte stress-scenarier for å lære soldater å gjenkjenne og håndtere akutt stressreaksjon. Metodikken inkluderer grounding-teknikker for å redusere panikk og støtte medsoldater i belastende situasjoner.

Read more »

Politiet kjøper nye biler for 1,1 milliarder kronerPolitiet har signert avtaler om nye Volvo- og Mercedes-Benz-biler til patruljene.

Read more »

AC Milan henter unge angriper Francesco Camarda tilbake fra Lecce etter to dagerKun to dager etter at trener Ruben Amorim startet i klubben, aktiverer AC Milan en tilbakekjøpsklausul og bringer 18‑åringen Francesco Camarda hjem fra låneavtalen i Lecce. Transferen, verdt litt over 500 000 euro, skal gjelde fra 1. juli 2026 og er en del av Amorims plan om en yngre offensiv linje.

Read more »