Vonn vurderer comeback – Jansrud og Aamodt imponert

Amerikanske alpinisten Lindsey Vonn vurderer et nytt comeback etter en alvorlig skade. Tidligere toppalpinister Kjetil Jansrud og Kjetil André Aamodt uttrykker beundring for hennes mentale styrke og ser positivt på et potensielt comeback.

Den amerikanske alpinlegenden Lindsey Vonn vurderer tilsynelatende et nytt comeback, til tross for en karriere preget av skader og nylig alvorlig fall. Tanken om et nytt forsøk vekker oppsikt og beundring, blant annet fra den norske tidligere alpinisten Kjetil Jansrud . Etter nesten seks år i pensjonisttilværelsen, gjorde Vonn et overraskende comeback i verdenscupen forrige sesong.

Med Aksel Lund Svindal som trener, klatret hun raskt tilbake til verdenstoppen og ble ansett som en av de største gullkandidatene i utfor før vinterens OL i Italia. Dessverre ble OL-drømmen brått knust da Vonn krasjet stygt i utforrennet, noe som resulterte i et alvorlig beinbrudd og en rekke operasjoner. Etter hendelsen virket det som om karrieren som toppalpinist var over for godt. Aksel Lund Svindal uttalte til VG at han ikke ville fortsette som hennes trener, og begrunnet det med at Vonn nå trengte mer fysioterapeutisk og medisinsk hjelp enn skiteknisk veiledning. Likevel, bare dager senere, kom Vonn med en sjokkmelding i et intervju med NBC, der hun utelukket ikke muligheten for et nytt comeback. På spørsmål om hun vurderer et nytt comeback, svarte hun bekreftende: «Til min families store forferdelse, ja». Denne uttalelsen imponerer Kjetil Jansrud, som selv har kjempet seg tilbake etter skader. «Det sier noe om mentaliteten hennes, det er ganske rått å i det hele tatt tenke seg enda et comeback etter enda en skade,» sier Jansrud til Nettavisen. Han forstår også at idrettslivet kan være vanskelig å gi slipp på. «Men jeg kan også forstå det litt, for det livet der er jo … Når man har lagt opp selv, så savner man deler av det livet. Hvis du da kan komme tilbake igjen og vinne, slik hun har gjort, så tipper jeg at det er ganske gøy,» legger han til. Jansrud får støtte fra en annen norsk alpinlegende, Kjetil André Aamodt, som også er kollega i Viaplay. «Jeg synes det er kult, jeg støtter det fullt ut. Hun var jo verdens beste utforkjører det året som var nå, før hun skadet seg,» sier Aamodt til Nettavisen. Til tross for Vonns utrolige karriere, har hun også en fryktelig skadehistorikk som kan få konsekvenser for hennes fremtidige helse. Etter OL-fallet har flere eksperter stilt spørsmål ved om hun vil kunne gå normalt igjen. Jansrud uttrykker personlig bekymring for slike risikoer. «Jeg personlig hadde ikke vært villig til å risikere hverdagsaktiviteten og det å være en aktiv pappa hvis det hadde vært på linje med å skulle presse gjennom en sesong til. Men det er min personlige mening,» sier Jansrud. Han forteller at han selv har hatt ryggproblemer etter sin aktive karriere, men at det gikk bra da han sluttet med tung styrketrening og skikjøring. Jansrud understreker imidlertid at det er vanskelig å dra direkte paralleller mellom sin egen karriere og Vonns, spesielt med tanke på det store apparatet rundt henne. «Hun har fått til det umulige på mange måter. Vi får se, men Lindsey har jo også lagt opp før, så hun har kjent på den andre siden og føler åpenbart at hun har en kropp som både håndterer vanlig liv og det å returnere,» sier han. Aamodt tror imidlertid at Vonn kanskje ikke tenker så mye på de langsiktige konsekvensene av en eventuell retur. «Når man blir gammel, så går man bare turer uansett. Man trenger ikke så veldig gode knær for det, så det tror jeg går helt fint,» spøker Aamodt. Begge de norske legendene tror på Vonns evne til å kjempe seg tilbake til toppen, og fremhever samtidig den enorme verdien hun representerer for alpinsporten. «Som alpinekspert vil jeg si at det hun bringer inn i verdenscupen i form av fokus, omtale, media og interesse er noe sporten trenger, så jeg hyller forsøket hvis hun går for det,» sier Jansrud. Aamodt går enda lenger og kaller Vonn «den største profilen som alpinidretten har hatt noensinne». «Vi hadde jo (Alberto) Tomba på 80-tallet som var den største, men Lindsey Vonn har vel overgått han ganske mye over hele verden. Så det er veldig bra for sporten, og jeg støtter det,» istemmer Aamodt. Lindsey Vonn hadde en bemerkelsesverdig sesong før skaden, med to verdenscupseire og totalt sju pallplasser. Hennes imponerende CV inkluderer 84 verdenscupseire, 145 pallplasser og elleve mesterskapsmedaljer, derav tre gull. Hennes potensielle comeback vil uten tvil skape stor interesse og engasjement i alpinsporten





