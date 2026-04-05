Vy-tog mellom Oslo og Göteborg står fast: Passasjerer uten strøm og toaletter

Et Vy-tog på vei mellom Oslo og Göteborg har opplevd store forsinkelser og problemer på grunn av uvær og trær som har falt ned i sporene. Passasjerer er uten strøm, toaletter og tilgang på mat og drikke. Vy jobber for å løse situasjonen.

Lytt til saken: Vy-toget mellom Oslo og Göteborg , som skulle ankomme Sverige rundt klokken 14:00, har opplevd flere stopp. Passasjerene om bord befinner seg nå i en vanskelig situasjon, uten strøm og fungerende toaletter. Pressevakt Siv Egger Westin i Vy beskriver situasjonen som utfordrende, og forteller at selskapet jobber for å finne en løsning for de strandede passasjerene. Uvær et «Dave» har skapt store problemer, og NRK har publisert bilder som illustrerer forholdene om bord.

Passasjerer melder om overfylte toaletter, dårlig lukt og mangel på fasiliteter. Situasjonen er preget av mangel på strøm, noe som har ført til at toalettene ikke kan spyles, og at det er begrenset tilgang på mat og drikke. En passasjer beskriver forholdene som svært vanskelige, med mangel på alt fra strøm til toalettpapir. Vy-personalet om bord har gjort en stor innsats, men situasjonen er utfordrende for både passasjerer og ansatte. Westin bekrefter at situasjonen er krevende, og at det er nødvendig med strøm for å få ting til å fungere normalt. Vy har et fantastisk personale om bord som har gjort tømmejobben manuelt, men det går til et visst punkt. Det er ikke veldig all right å være om bord nå, sier Westin. Årsaken til problemene er at toget først kjørte inn i et tre, og deretter falt et nytt tre ned i sporene etter at et nytt lokomotiv ble koblet til. Dette har ført til strømbrudd og ytterligere forsinkelser. Vy har vurdert evakuering, men på grunn av dårlige værforhold i Sverige, er det ansett som tryggere å holde seg på toget. Selskapet venter nå på at det svenske Trafikverket skal gjenopprette strømmen i sporene. Westin uttrykker håp om at toget kan komme videre til Göteborg, men kan ikke love noe konkret tidspunkt.\Flere timer forsinket: Tara Porobic (18), en passasjer på toget, forteller at toget startet fra Göteborg klokken 12:14. Klokken 20:39 hadde toget ankommet Öxnered stasjon, etter å ha stått stille siden klokken 14:00. Porobic beskriver situasjonen som frustrerende, og forteller at de har stått fast i lange perioder. Westin bekrefter at toget ankom Öxnered stasjon rundt klokken 20:30. Vy har bestilt taxi for passasjerer med spesielle behov, slik at de kan komme seg til Göteborg som første prioritet. Selskapet jobber også med å finne en løsning for busstransport, men det er foreløpig ingen selskaper som ønsker å kjøre på grunn av værforholdene. Passasjerene har fått beskjed om å vente, og det er mangel på både mat og drikke. Porobic forteller at de har måtte dele på vannflasker, og at det ikke er noen busstransport tilgjengelig.\Vy beklager ulempene dette påfører passasjerene og forsikrer at de jobber for å løse situasjonen så raskt som mulig. Selskapet forstår at situasjonen er krevende for alle om bord, og setter sikkerheten til passasjerene og personalet først. Vy er i tett dialog med de svenske myndighetene for å finne en snarlig løsning på problemet. De håper å kunne gi mer informasjon om situasjonen så snart de har det. Selskapet understreker at de setter pris på tålmodigheten til passasjerene og beklager på det sterkeste de ulempene som er forårsaket av de uforutsette hendelsene





