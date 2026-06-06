WAG-sirkuset i VM 2006: En episode fra Englands fortid

Mens England forbereder seg til VM 2026, blir en episode fra landslagets fortid stadig fremholdt som et skrekkeksempel. I 2006 eskalerte et skjermet opphold for å støtte spillerne til et ellevilt internasjonalt medieshow, kalt 'WAG-sirkuset', da spillernes koner og kjærester tok over rampelyset utenfor banen.

Mens England gjør de siste forberedelsene til VM 2026 i USA, Canada og Mexico, trekkes en episode fra landslagets fortid stadig fram som et skrekkeksempel.

For nøyaktig 20 år siden ble den idylliske tyske kurbyen Baden-Baden forvandlet til sentrum for et av de største mediesirkusene i engelsk fotballhistorie. Sommeren 2006 skulle David Beckham og lagkameratene jakte VM-gull. I stedet stjal spillernes koner og kjærester – bedre kjent som WAGs – hele showet utenfor banen. Det som i utgangspunktet var ment som et skjermet opphold for å støtte spillerne, eskalerte raskt til et ellevilt internasjonalt medieshow.

Slik oppsto det beryktede 'WAG-sirkuset' i 2006. Victoria Beckham, Cheryl Tweedy og Coleen Rooney ble fulgt av paparazzier overalt, og oppmerksomheten rundt kvinnene ble etter hvert så stor at britiske journalister omtalte dem som 'hooligans med kredittkort'. Det var også under VM i 2006 at begrepet 'WAGs' – wives and girlfriends – for alvor fikk sitt gjennombrudd





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