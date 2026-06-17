Wahi mistenkt for kampfiksing etter gult kort

Wahi, en 23-åring fra Elfenbenskysten, ble pågrepet av fransk politi for mistanke om kampfiksing etter å ha fått et gult kort i en Ligue 1-kamp. Han er nå etterforsket og er foreløpig ikke siktet.

Wahi ble pågrepet av fransk politi 29. mai, mistenkt for å ha vært involvert i kampfiksing, melder The Athletic. Han blir etterforsket for å ha pådratt seg et gult kort med vilje i Ligue 1 -kampen mellom Nice og Metz 17. mai. 23-åringen fikk kortet i det 35. minutt etter en sen takling.

Til tross for pågripelsen reiste Wahi til VM i USA, og han startet på topp da Elfenbenskysten slo Ecuador 1-0 i Philadelphia søndag. The Athletic skriver at etterforskningen startet etter at Ligue de Football Professionnel (LFP) mottok flere varsler om mistenkelige spillmønster rundt nettopp et gult kort til Wahi i den aktuelle Ligue 1-kampen. Wahi ble løslatt etter avhør, og er foreløpig ikke siktet. Etterforskningen pågår fortsatt.

The Athletic har kontaktet både Wahi, Elfenbenskysten og FIFA for kommentar, men FIFA har ikke svart på om de var klar over pågripelsen før søndagens kamp. Elfenbenskystens neste kamp i VM er mot Tyskland lørdag klokken 22.00





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wahi Kampfiksing Ligue 1 Elfenbenskysten VM I USA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Haaland i bånd. Nå slippes han fri28 års VM-tørke er endelig over. Alder, kjønn, livstro, politikk – alt viskes ut i noen timer idet avspark tas.

Read more »

29-åring dømt for to voldtektene han var tiltalt forEn 29-åring er dømt for to av de fire voldtektene han var tiltalt for. Voldtektene fant sted på et nachspiel i kjellerstuen på Skaugum. Retten fant det bevist at fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen i to av sakerne. Søvn og sterk beruselse er typiske eksempler på dette.

Read more »

Dansk mann arrestert etter at han kastet ting i flyet hansEn dansk mann i 30-årene ble arrestert etter å ha blitt nektet å fly til Danmark på grunn av sin adferd. Mannen var beruset, kastet ting rundt seg og slo hardt i veggen i flyet, noe som førte til at kapteinen nektet ham ombord. Politiet måtte ta ham fysisk kontroll på. Samtidig vedtok Stortinget en endring i Grunnloven slik at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent hvis både kongen og kronprinsen er forhindret. I tillegg skal to personer ha blitt berget fra en fritidsbåt i nærheten av en russisk fregatt utenfor England, og Stortinget vender seg imot et forslag om å forby atomvåpen på norsk jord.

Read more »

Luigi Mangione hevder han var emosjonelt forstyrret da han drepte sjefen i UnitedHealthcareLuigi Mangione, som er tiltalt for å ha drept helseforsikringstoppen Brian Thompson i New York i 2024, hevder han var emosjonelt forstyrret da det skjedde.

Read more »